Gazzetta | Anche l’Inter su Llorente come sostituto di Lukaku

Gazzetta : Anche il Milan su James Rodriguez : Gli esuberi el Real Madrid fanno gola Anche al Milan che pensa a Isco o James Rodriguez per il proprio mercato. Secondo la Gazzetta dello Sport, abbandonato il sogno Modric i rossoneri starebbero valutando di affacciarsi in casa di Florentino Perez per completare la rosa. Un’idea alimentata dal fatto che James e Isco continuano ad essere fuori dai giochi di Zidane e in stand by dal momento che Atletico e Napoli di sono fermate nella ...

Gazzetta dello Sport : 'Juventus interessata anche a Miranda del Barcellona' : La Juventus continua la sua preparazione estiva ed il lavoro di Sarri sta riguardando soprattutto la parte tattica e quella atletica. La dirigenza bianconera prosegue il suo lavoro sul mercato alla ricerca dei rinforzi ideali al gioco del tecnico toscano: le ultime novità che arrivano dall'Inghilterra confermano un clamoroso stop per quanto riguarda lo scambio Dybala-Lukaku, con il Manchester United che non avrebbe apprezzato le richieste ...

Gazzetta : La beffa di Pèpé colpa anche di qualche ingenuità del Napoli : Non c’è l’ufficialità, ma ci sono le immagini di Pépé a casa Arsenal che lasciano sicuramente tanta amarezza in questo momento. Il Napoli ci ha provato, ci ha creduto, ma è rimasto beffato. Appena una settimana fa, ricorda Maurizio Nicita sulla Gazzetta dello Sport, sembrava fatta quando i procuratori del calciatore sono atterrati a Dimaro per un summit con la dirigenza napoletana. Poi gli incastri non ci sono stati e ...

Gazzetta : Napoli-Juve - è sfida anche per Rafael Leao del Lilla : La Gazzetta dello Sport riporta che Juventus e Napoli si stanno fronteggiando per un ventenne portoghese che qualcuno ha definito il nuovo Mbapé, Rafael Leao attaccante del Lilla. Già all’epoca dello Sporting il calciatore si era messo in mostra, tanto da portare la società a fissare una clausola rescissoria di 45 milioni. Adesso si apre un’asta per l’attaccante del Lilla il cui prezzo si aggira intorno ai 30 milioni. Giuntoli ...

Gazzetta : Anche il Cholo vuole James - ma il Napoli resta favorito : Spunta la pista Atletico Madri per James Rodriguez. La formazione del Cholo avrebbe deciso di dare battaglia al Napoli per il colombiano e disturbare una trattativa che aveva i presupposti per chiudersi a breve. Ma la Gazzetta dello Sport avanza l’ipotesi che il Real Madri non prenderebbe mai in considerazione l’idea di vendere James e rafforzare la sua diretta rivale cittadina. Il Napoli resterebbe dunque il pole per il colombiano ...

Gazzetta : Il Napoli bissa con la Roma e vaglia anche Pellegrini : Non solo Manolas, il Napoli allarga gli orizzonti del suo mercato. Mentre procede la trattativa per il difensore greco per cui la Roma chiede 36 milioni, mentre De Laurentiis considera che il prezzo sia leggermente più basso. Secondo quanto riporta l’edizione online della Gazzetta dello Sport, il Napoli starebbe ora vagliando anche la possibilità Luca Pellegrini. anche il terzino sinistro fa parte della scuderia di Mino Raiola con cui il ...