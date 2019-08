Allarme roghi in Calabria e Basilicata

Distrutti arbusti e macchia mediterranea a causa di un incendio di vaste proporzioni a Catanzaro. Il rogo è divampato vicino alla strada statale 280, chiusa in direzione Lamezia Terme per spegnere le fiamme. Il fuoco ha raggiunto le abitazioni e un capannone industriale. All'opera i vigili del Fuoco con vari mezzi: autobotti e un aereo. A Policoro (Matera) in fiamme una zona adiacente alla strada statale 106: bruciati alberi di alto fusto. Un'intensa coltre di fumo ha invaso la strada, chiusa al traffico.Evacuate alcune case(Di domenica 18 agosto 2019)