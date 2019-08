Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 17 agosto 2019) Il primo cubano della storia ad esordire nel campionato inglese, un record niente male. Tutto sembra filare per il verso giusto. Poi l’inconveniente, bizzarro. E’ sfortunato, calciatore del Norwich City. Si è infortunato. Sì, ma non sul campo, bensì a casa, cadendo nelle scale del suo appartamento. E’ il suo allenatore a raccontarlo in conferenza: “Si è infortunato a casa. Sembra quasi uno scherzo ma invece è una cosa orribile per noi, è scivolato sulle scale mentre rientrava nel suo appartamento ed è caduto sul ginocchio. E’ unal”, le parole di Daniel Farke. Lo stop, purtroppo, sarà di tre.L'articolo, cheale out 3, ma ladell’infortunio è bizzarra CalcioWeb.

CalcioWeb : Onel Hernandez, che sfortuna! Problema al menisco e out 3 mesi, ma la dinamica dell'infortunio è bizzarra… - hbk_89 : RT @DiMarzio: 'E' scivolato sulle scale mentre rientrava nel suo appartamento ed è caduto sul ginocchio'. #OnelHernandez, infortunio a casa… - DiMarzio : 'E' scivolato sulle scale mentre rientrava nel suo appartamento ed è caduto sul ginocchio'. #OnelHernandez, infortu… -