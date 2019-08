Galles | arrivano i bagni “anti sesso” per evitare alle coppiette di appartarsi

In Galles arrivano i bagni pubblici anti sesso : Le toilette saranno dotate di rilevatori di peso programmati per una sola persona. Tra non molto in Galles non sarà più possibile fare sesso nei bagni pubblici. Il comune di Porthcawl sta infatti montando delle nuove toilette con pavimenti programmati al peso di una sola persona per volta.\\ Secondo quanto riporta Tgcom24, si tratta di rivestimenti sensibili che in caso di movimenti avventati faranno scattare l’allarme mentre un ...