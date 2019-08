È italiana la paracadutista più veloce del mondo​ in caduta libera

Fonte : agi

(Di sabato 17 agosto 2019) Èla donna piùdel mondo innel paracadutismo sportivo: Mascia Ferri ha infatti stabilito il nuovo record mondiale femminile con 418,25 chilometri l'ora e conquista due medaglie d'argento. L'Italia si aggiudica le sue prime due medaglie FAI e il record del mondo nella disciplina Speed Skydiving, e il merito è tutto rosa. La quarta Coppa del mondo e il Campionato europeo di Speed Skydiving si sono svolti tra il 13 e il 15 agosto 2019 a Dunkeswell, in Inghilterra. Le condizioni meteo hanno costretto a ridurre il numero di lanci previsti dal regolamento e messo a dura prova gli atleti provenienti da undici nazioni diverse. Dopo un primo lancio poco deciso, Mascia Ferri, campionessae detentrice del record nazionale, ha recuperato uno svantaggio di ben 32 kmh mostrando una grande tenacia che le ha permesso di fissare, al terzo round, il ...

