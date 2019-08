Victor | una stella di 2 metri e 18 che fa sognare il basket francese e l' Nba

Fonte : agi

(Di venerdì 16 agosto 2019) Italia-Francia agli Europei under 16 di Udine è anche Italia-Wembanyama, il 15enne prodigio di 2,18, probabile MVP della rassegna giovanile e prossimadell'Nba. L'Albatros di Nanterre, di chiare origini keniote, con la sua apertura alare 2e 31 centiè una piovra che copre il parquet in alto e in largo in modo impressionante, al di là dei 12 punti e 21 rimbalzi con cui ha deciso i quarti contro la Croazia. Al di là della personalità che sfodera, della presenza anche come passatore, come sponda per ogni attacco, per la sensazione che dà di una continua evoluzione. Fisica come tecnica come tattica. Progressi che hanno convinto il selezionatore nazionale, Bernard Faure, a rimuovere i propri dubbi sul suo astro: “Resta molto infantile, tenta sempre delle cose solo per il gusto di provarle, non perché sino efficaci. Deve proseguire nel fondamentale processo logico ...

