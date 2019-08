Ukulhas | il volto più autentico delle Maldive

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 16 agosto 2019) È lunga appena un chilometro e stretta circa 500 metri: dall’alto assomiglia al profilo di un sottomarino che taglia il MarLaccadive. Non ci sono strade asfaltate ama vie in sabbia battuta che collegano il porto ai due estremi dell’isola.Siamo nella parte meridionale dell’Atollo di Ari, nel cuore, dove ancora non è entrato a gamba tesa il turismo più commerciale.I 1000 abitanti dell’isola si tengono così stretto il loro tran tran quotidiano, fatto di lavori manuali, di bimbi che scorrazzano lungo le stradine sabbiose. È curioso vedere come, con una precisione svizzera, alle 6 del pomeriggio gli uomini rincasano tutti con gli attrezzi da lavoro, vanghe, martelli, pale. I lavori fervono per costruire nuovi resort, in qualche caso anche sbancando la fittissima vegetazione a colpi di machete.Le ...

