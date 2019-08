Pokèmon GO Global Challenge | Numerosi Bonus in arrivo

Fonte : gamerbrain

(Di venerdì 16 agosto 2019) Tramite un post su Twitter, Niantic ha annunciato ilUltradel Professor Willow per Pokèmon GO, durante il quale sarà possibile ottenere. Nuoviinper Pokèmon GO Al momento non è possibile conoscere iprevisti, ma sappiamo quando verranno distribuiti: 2-9 Settembre: Le uova si schiuderanno con Pokèmon mai nati prima d’ora 9-16 Settembre: Nuovo Pokèmon mitico nei Raid 16-23 Settembre: Pokèmon insoliti appariranno nella mappa, inoltre ci saranno diversi avversari e sfide inediti Niantic ha inoltre affermato di aver apportato alcune modifiche alle regole dei suoi giochi, tra cui Pokèmon GO e Harry Potter Wizards Unite, bloccando l’accesso a 500.000 account a causa della presenza di Root e Jailbreak sui terminali, al fine di evitare l’utilizzo di ...