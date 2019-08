Governo | per Delrio con M5S serve accordo alla tedesca

Crisi di Governo - l’apertura di Renzi ha spiazzato tutti. Anche il Capitan (Sventura) Salvini : Era prevedibile. Siamo ad agosto e Salvini in spiaggia ha preso troppo sole, la classica insolazione. Spinto dall’euforia delle tipiche feste in spiaggia, si è sentito un super uomo e davanti a belle ballerine ha detto comando io e decido tutto io. Datemi pieni poteri e vi faccio vedere io. Bello, bellissimo ma Anche se siamo ad agosto le regole democratiche non vanno in ferie. Diciamolo subito. In questa partita e nello scenario che si stava ...

Perché un Governo PD – M5s non può che finire male - molto male : Sfiducia, rimpasto, rimpastino, elezioni, governo di scopo, patto di legislatura, governo di responsabilità nazionale. Abbiamo guardato al futuro e vi diciamo che non c'è un solo epilogo possibile di questa crisi di governo, ma diversi scenari. Tutti oltremodo tremendi. Proviamo a capire Perché la linea Papeete ha definitivamente trasformato la politica italiana in una farsa.Continua a leggere

Odendahl (Cer) : “Per Germania recessione probabile - il Governo investa” : (AdnKronos) – E’ sempre più probabile che la Germania entri in recessione economica: alla luce di , il governo dovrebbe avviare una strategia di investimenti per l’innovazione e allentare il dogma fiscale: è “il momento giusto”. Così all’Adnkronos Christian Odendahl, capo economista del centro studio Centre for european reform, Cer, di Londra. “Il pil del secondo trimestre ha segnato -0,1% e le ...

Governo - Renzi a Le Monde : “Crisi folle - voluta da Salvini solo per evitare la manovra” : “L’Italia è abituata alle convulsioni governative ma quella innescata da Matteo Salvini è senza precedenti. Nessuno aveva mai provocato una crisi in piena estate per non dover fare la manovra": è l'accusa rivolta dal senatore del Pd, Matteo Renzi, al vicepresidente del Consiglio e leader della Lega, Matteo Salvini, in un'intervista rilasciata a Le Monde.Continua a leggere

FINANZA/ Governo e mercati - per gli italiani è pronta la mazzata : I mercati sono in difficoltà e il ribasso sembra dietro l'angolo. E la crisi di Governo non promette niente di buono per gli italiani

Matteo Salvini - mossa disperata : vuole tener in vita il Governo. Maxi rimpasto : chi piazza : Da Castel Volturno Matteo Salvini cerca di fermare quello il governo dell'inciucio e riapre la porta agli alleati del Movimento 5 stelle. "Ogni giorno ha la sua pena. Il mio telefono è sempre acceso, sono la persona più paziente del mondo. Certo, o c'è un governo che governa, e fa le cose, senza tro

Matteo Salvini nel panico : "Se il Governo Pd-M5s parte - noi rimaniamo all'opposizione per anni" : "Se questo governo parte, è altamente probabile che duri a lungo. E per noi è un problema, perché rischiamo di finire all'opposizione per anni". Matteo Salvini si sfoga in privato durante gli incontri politici avuti in occasione della commemorazione della tragedia del ponte Morandi. Il ministro dell

Salvini : altolà a Governo perchè fermo - Italia deve correre : Salvini: altolà a Governo. "Abbiamo messo l'altolà a questo Governo perchè era fermo. Sull'autonomia e' un anno che si discute, il taglio delle tasse

Lo sfogo di Giorgetti : «Da mesi dicevo di staccare...» Salvini e l’idea di un Governo elettorale per sterilizzare l’Iva : Anche il Partito democratico oggi non chiederebbe più di posticipare al 20 agosto le dichiarazioni del premier, ma le anticiperebbe per far precipitare subito la crisi

Perché anche gli scuolabus sono a rischio "per colpa" della crisi di Governo : La norma "Salva scuolabus" contenuta nel Decreto scuola è a rischio. C'è tempo fino al 28 agosto. Migliaia di piccoli Comuni...

Crisi di Governo - Di Maio alla Lega : “Avete deciso di staccare la spina - ma ora non tenete in ostaggio i rider e gli operai dell’Ilva” : “Adesso però non prendetevela con i giovani rider, non fate pagare il prezzo delle vostre scelte agli operai dell’Ilva di Taranto o ai giovani concorsisti dell’Inps. Non tenete in ostaggio queste persone”. Luigi Di Maio si rivolge direttamente al Carroccio e chiede che, nonostante un Governo al capolinea, venga almeno approvato il suo ultimo decreto legge. Una norma cruciale sul fronte occupazionale, perché riguarda vertenze che ...

Governo M5s-Pd - D’Alema : “Macché ribaltone : si può fare - è frutto di un accordo. Ma serve ragionare se sia sostenibile per una legislatura : “Un Governo si può fare. Chiamarlo ribaltone non ha senso“. Massimo D’Alema parla, apparentemente controvoglia, con il Foglio, in un’intervista brevissima. Chi, meglio di lui, può parlare dell’ipotesi della formazione di un altro Governo a legislatura partita da poco. Nel 1998 diventò presidente del Consiglio – il primo ex comunista a Palazzo Chigi – grazie a una nuova maggioranza da quella appena caduta ...

Per D'Alema il Governo Pd-M5s si può fare : Un governo con i 5Stelle si può fare ma nello ‘studio di fattibilità’ occorre valutare quale sarà il prezzo da pagare. La chiave, secondo Massimo D’Alema, al quale “Il Foglio” ha strappato qualche considerazione sulla crisi e sulla via d’uscita precorribile, è la “sostenibilità”.“Mi chiedete di aggiungere confusione alla confusione”, ha esordito ...

Giancarlo Giorgetti - nuova bomba : "Voto o Governo elettorale per congelare l'Iva". Inizia un'altra partita : Elezioni a fine ottobre o un governo elettorale per congelare l'Iva: è l'auspicio del sottosegretario leghista alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, che in un'intervista a Repubblica spiega di ritenere che "possa ancora che possa prevalere il buon senso e che ci siano le condizioni per