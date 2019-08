È morto per un malore Felice Gimondi | l' ex campione del ciclismo aveva 76 anni

Felice Gimondi morto per un malore - lutto nel ciclismo : addio all'ex grande campione : lutto nel mondo del ciclismo: Felice Gimondi è morto in seguito ad un malore che lo ha colpito mentre faceva il bagno nelle acque dei Giardini di Naxos. L'ex grande campione del ciclismo italiano avrebbe compiuto 77 anni il prossimo 26 settembre. I carabinieri hanno dato conferma della tragica notiz

Neonato morto in ospedale 'perso il corpo!'/ Genitori choc 'nella bara spazzatura' : Neonato morto in ospedale 'perso il corpo!': il piccolo perde la vita per complicazioni cardiorespiratorie, nella bara bianca c'è solo spazzatura.

Manager morto in Croazia per esalazione di gas tossici - arrestati il proprietario e lo skipper dello yacht : Sono stati arrestati il proprietario e lo skipper dello yacht nel quale è morto il Manager della catena di supermercati Tuodì, Eugenio Vinci. L'uomo è deceduto a causa di un avvelenamento da monossido di carbonio. I due sono accusati per aver installato un motore nella barca senza seguire le norme d

Il tifone Krosa investe il Giappone : almeno 1 morto - evacuate 580mila persone : almeno un morto e 21 feriti lievi, è il bilancio del passaggio del tifone Krosa nel sudest del Paese: la depressione crea gravi problemi ai trasporti in una vasta area. Il tifone, che è stato declassato a forte tempesta tropicale dall’agenzia meteorologica Giapponese, ha colpito l’isola principale dell’arcipelago, Honshu. E’ accompagnato da venti con raffiche fino a 144 km/h. Un uomo è deceduto, trascinato dalla furia ...

Padova. Incidente in moto morto il medico legale Roberto Perongin : A seguito di un Incidente stradale è morto in ospedale Roberto Perongin, medico legale di 55 anni. Il biker era

