Dzeko rinnova con la Roma fino al 2022 | “Questa è casa mia”

(Di venerdì 16 agosto 2019) Edinhato il proprio contratto con laal 30 giugno. Con queste poche parole pubblicate sul proprio sito ufficiale, il club giallorosso ha voluto rendere pubblica la decisione dell'attaccante bosniaco, arrivato nell'estate del 2015 e destinato a giocare ancora nella Capitale. Nelle sue quattro stagioni ha collezionato 179 presenze realizzando 87 gol. "Prima che finisse la scorsa stagione avevamo già maturato una decisione:sarebbe stato uno dei pilastri sul quale fondare la nuova squadra", ha dichiarato il CEO Guido Fienga sempre al sito ufficiale."In questi mesi non abbiamo mai cambiato idea. Siamo felici che Edin riconosca che per vincere si resta alla". "In queste ultime settimane ho sentito con forza quanto tutto il Club desiderasse che io restassi", ha affermato Edin. "Il confronto con i dirigenti, il lavoro con l'allenatore, ...

