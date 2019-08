Basket | Europei under 16 2019 | Francia devastante | Italia sconfitta in semifinale 73-56

Fonte : oasport

(Di venerdì 16 agosto 2019) Questa volta, dopo l’impresa nei quarti di finale con la Grecia, c’è stato poco da fare. Laè troppo forte e vola nell’ultimo atto (dove affronterà la Spagna), per l’la finale per il terzo e quarto posto contro la Russia: si sono disputate oggi ledegli16 diad Udine con gli azzurri sconfitti nettamente per 73-56 dai transalpini. Non basta il solito Spagnolo, con 16 punti: i transalpini ne mandano addirittura quattro in doppia cifra con un Dieng da 17 punti e prevalgono soprattutto dal punto di vista fisico.56-73 (10-29; 19-13; 8-18; 19-13): Giordano 2, Marangoni 3, Onojaife, Spagnolo 16, Virginio 1, Barbieri 2, Casarin 12, Fiusco 8, Gravaghi 10, Greggi, Valente ne, Vincini 2. All. Fucka.: Dessert 1, Dieng 17, Houinsou 2, Mienandi 4, Y. Traore, Bal 5, Balfournier ...

