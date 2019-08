Colto da malore finisce fuori strada con la sua auto | morto 54enne

Soccorso alpino Sicilia : secondo turista Colto da malore in 24 ore : Ancora un intervento per soccorrere un turista colto da malore per disidratazione e affaticamento, il secondo in 24 ore. Questa volta tecnici del Soccorso alpino e Speleologico Siciliano nella riserva dello Zingaro, in sinergia con il 118, sono stati allertati poco dopo le 15 da un gruppo di escursionisti perché una di loro, una donna di 52 anni, aveva perso i sensi mentre percorreva il sentiero costiero poco dopo cala Capreria, dal lato di ...

Morto Fabrizio Saccomanni - Colto da un malore mentre era al mare : Fabrizio Saccomanni banchiere, economista e politico italiano, si è spento ieri 8 agosto all'età di 76 anni. Il presidente dell'Unicredit si trovava sugli scogli, vicino al campo da golf di Puntaldia, in Gallura (Sardegna), quando è stato colpito da un malore. Saccomanni si è sentito poco bene accanto al mare, nei pressi dell'albergo in cui stava soggiornando per le sue vacanze. Il personale medico del 118 è subito accorso sul posto, ma al suo ...

Dramma sul campo di calcetto - 15enne muore Colto da malore : Chieti - Un ragazzo di 15 anni di Milano, che in questo periodo è in vacanza a Francavilla al Mare (Chieti) con la famiglia, è morto in serata al policlinico di Chieti dove è stato ricoverato dopo essersi accasciato mentre stava giocando a calcetto in un impianto privato a Francavilla al Mare. Il ragazzo, secondo quanto hanno ricostruito i carabinieri, che hanno sentito alcuni testimoni, si è accasciato all'improvviso. ...

Brindisi - anziano Colto da malore muore alla guida a Mesagne : Ha avuto un malore, e per questo stamane, intorno alle ore 10:30, un anziano di 73 anni è deceduto mentre si trovava alla guida della sua auto nel pieno centro di Mesagne, nel Brindisino. Il dramma è accaduto proprio in via Brindisi, una delle arterie centrali della cittadina messapica. L'uomo, secondo quanto riporta la testata giornalistica locale online, Brindisi Report, si trovava alla guida della sua Fiat Punto di colore blu. All'improvviso ...

Colto da malore turista muore sul Gran Sasso : L'Aquila - Un turista è morto a seguito di un malore nel corso di un'escursione nei pressi del rifugio Duca degli Abruzzi. Gino Gobbin, 64 anni, di Chioggia, si è sentito male durante la passeggiata che stava effettuando in compagnia del figlio e di altri amici. A nulla sono serviti i soccorsi del personale del 118, del Soccorso alpino del Cai e dei carabinieri della stazione di Assergi. Gino Gobbin stava trascorrendo qualche ...

Colto da malore durante Ecomaratona dei Marsi - atleta soccorso dagli uomini del Cnsas : L'Aquila - I tecnici del soccorso Alpino e Speleologico (Cnsas) della stazione di Avezzano, in assistenza alla Ecomaratona dei Marsi, sono intervenuti in aiuto di un atleta che, a 2 km dal traguardo, ha avuto un malore. La gara di 44 km si snoda sul monte Breccioso, in territorio compreso fra Pescasseroli e Collelongo (L'Aquila). Inizialmente si era alzato in volo l'elicottero del 118 dell'Aquila, poi dirottato a Fonte ...

Svuota la cantina allagata dopo il nubifragio! Carabiniere muore Colto da malore : Una altra vittima (indiretta) del maltempo che sta imperversando negli ultimi giorni nel nostro Paese. Sante Salvati, ex Carabiniere di 71 anni, è morto mentre di liberare la cantina dall’acqua penetrata durante il nubifragio che mercoledì 10 luglio ha colpito Avezzano, in provincia de L’Aquila. Sul posto è accorso il personale del 118, ma per l’anziano non c’è stato nulla da fare. Salvati era stato in servizio, prima della pensione, al nucleo ...

Filippo Magnini ha salvato un uomo Colto da malore in mare in Sardegna : Filippo Magnini ha salvato un uomo colto da malore in mare in Sardegna È accaduto a Cala Sinzias, in provincia di Cagliari. Il nuotatore di Pesaro, che si trovava in spiaggia con la fidanzata Giorgia Palmas, è intervenuto tenendo a galla il turista che stava rischiando di affogare: “Ho fatto solo quello che ...

Sardegna : bagnante Colto da malore in mare - lo salva il campione Filippo Magnini : Le bracciate dell’ex nuotatore olimpico più veloci del gommone dei bagnini: l’episodio a Cala Sinzias, nel Cagliaritano, dov’è in vacanza con la compagna Giorgia Palmas