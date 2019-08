Base jumper svedese muore lanciandosi dal Becco dell' Aquila in Trentino

Trentino - Base jumper di 30 anni muore al Becco dell’Aquila : precipitata nel vuoto per oltre 200 metri : Prima l’impatto contro le rocce e poi la caduta nel vuoto per oltre 200 metri : così è morta all’alba di Ferragosto una base jumper svedese di 30 anni . La donna si era lanciata con la tuta alare insieme al marito poco dopo le 7 del mattino dal Becco dell’Aquila sul Monte Brento, a Dro in Trentino : lui è rimasto illeso lei invece ha perso la vita. Una volta scattato l’allarme, sul posto sono accorsi subito i vigili del ...

Non riesce ad aprire la vela! Base jumper 32enne si schianta e muore : Doppia tragedia in montagna: in Trentino perdono la vita un Base jumper di soli 32 anni e un biker di 50 anni. In particolare il 32enne non sarebbe riuscito ad aprire la vela, schiantandosi contro le rocce e finendo poi in un canalone. A chiamare i soccorsi è stata un'amica che si era lanciata con lui. Altro incidente drammatico a Pregasina, sopra Riva del Garda, dove un biker di 50 anni della provincia di Brescia è finito in uno strapiombo ...