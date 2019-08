Una 15enne in punizione senza smartphone ha twittato dal frigorifero smart

Fonte : wired

(Di mercoledì 14 agosto 2019) A LG representative shows awith Home Chat in front of a LGrefrigerator on the final day of the 2014 International CES, January 10, 2014 in Las Vegas, Nevada. The LGHome system with the Home Chatplatform allows users to communicate with home appliances via text message. AFP PHOTO / ROBYN BECK (Photo credit should read ROBYN BECK/AFP/Getty Images) “Sei confinata in camera tua e niente accesso ai social per una settimana!” Potrebbe essere iniziata con una frase simile questa storia, che coinvolge una fan di Ariana Grande, che si dichiara quindicenne, privata di tutti i suoi dispositivi tech dopo un litigio con la madre. Dorothy, così si chiama la nostra protagonista, è riuscita però ad aggirare il divieto. E a twittare adoperando ildi casa. Lo riferisce il Guardian. https://twitter.com/thankunext327/status/1159505376066383872 La madre ha ...

