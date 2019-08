Perché la morte di Nadia Toffa ci fa così male

Karina Cascella - caos dopo morte Carolina : “Perché la mia bimba doveva soffrire?” : Critiche durissime a Karina Cascella per l’arrivo di Polpetta: l’opinionista non ci sta La morte di Carolina, il cucciolo di Karina Cascella che se n’è andato qualche giorno fa, sta facendo molto discutere, e ne è una dimostrazione il fatto che l’ex opinionista di Uomini e Donne, ora presenza quasi fissa dei salotti di Barbara […] L'articolo Karina Cascella, caos dopo morte Carolina: “Perché la mia bimba ...

Guillermo Mariotto commosso spiega Perché non avrà figli : “Ho paura di soffrire per la loro morte” : Ospite del programma 'Io e te', Guillermo Mariotto ha raccontato commosso perché a 14 anni ha deciso che non avrebbe mai avuto figli. Inoltre, ha parlato del suo singolare incontro con Papa Giovanni Paolo II, poi è tornato con la mente alla sua infanzia: "Ero un piromane, davo fuoco alle tende".Continua a leggere

Ciclismo – Morte Lambrecht - strade impraticabili e pioggia torrenziale : ecco perchè la tragedia si poteva evitare [VIDEO] : Sarebbe bastato un pizzico in più di accortezza per evitare la tragedia, riducendo il percorso della tappa odierna per via delle piogge torrenziali abbattutesi sulla Polonia Una giornata tremenda per l’intero mondo del Ciclismo, costretto a piangere la scomparsa di Bjorg Lambrecht, deceduto nella serata di oggi in ospedale dopo una caduta avvenuta al Giro di Polonia. Una tragedia che si sarebbe potuta evitare, se solo gli ...

Ferrara vs Meloni-Capezzone "loro 'morte a ebrei'.."/ Foglio denunciato : ecco Perché : Giuliano Ferrara contro Capezzone e Giorgia Meloni 'si vergognino del loro 'morte agli ebrei'": la denuncia contro il Foglio, ecco dove nasce la polemica

Diabete : scoperto Perché aumenta il rischio di morte in caso di infarto : Un gruppo di medici e ricercatori del Centro Cardiologico Monzino IRCCS ha scoperto perché le persone con Diabete di tipo 2, in caso di infarto acuto del miocardio, hanno una mortalità precoce (cioè nei primi giorni dopo l’evento) quasi doppia rispetto ai non diabetici: la causa non è il Diabete in sé, ma la disfunzione cardiaca e renale frequentemente associata alla malattia, che potrebbe essere contrastata con farmaci appropriati. I risultati ...

Ponte Morandi - Di Maio : “Persone morte Perché Benetton non hanno fatto manutenzione. Revocare concessione” : Il crollo del Ponte Morandi “è stata una pagina tristissima della nostra storia e grazie all’abbattimento ora possiamo costruire. Ma soprattutto dobbiamo fare giustizia. Quelle persone che sono morte sono morte perché qualcuno non ha fatto manutenzione per questo Ponte. E quel qualcuno sono Autostrade per l’Italia della famiglia Benetton, inutile che si dica Atlantia per non capire di chi stiamo parlando. Sono la famiglia ...

Salvini contro il Rettore della Sapienza : "Morte inaccettabile - Perché tollera l'illegalità?" : “Perché il Rettore della Sapienza tollera l’illegalità e non fa nulla?”, chiede Matteo Salvini. Secondo il ministro dell’Interno, la responsabilità della morte di Francesco Ginesi, il ragazzo che ha perso la vita scavalcando la cancellata de “La Sapienza” per entrare alla “Notte bianca”, la festa nella Città Universitaria, è anche “di chi permette queste ...

I ragni lupo sono pronti a rischiare la morte per amore - ecco Perché : Gli scienziati hanno scoperto che le ghiandaie azzurre americane, un uccello azzurro, sono in grado di riconoscere la presenza dei ragni lupo in particolare quando questi mettono in scena la loro 'danza' di corteggiamento. Ma perché danzare e rischiare di essere predati? Le scelta coraggiosa ha un motivo evoluzionistico, ecco quale.Continua a leggere