Kate mette in ombra Meghan | la Duchessa è la più popolare tra i Reali

Tvboy mette pace tra Meghan e Kate : le duchesse protagoniste dell'opera "The Royal Kiss" : Domani a Milano si terrà il corteo del gay Pride e anche lo street artist Tvboy ha voluto lasciare un segno in città per l’occasione. Si intitola ‘The Royal Kiss’ il murale che l’artista ha realizzato in piazza Oberdan, proprio nella zona della Pride square che in questi giorni anima con eventi la settimana dell’orgoglio Lgbt a Milano. protagoniste del bacio reale sono le due duchesse della famiglia ...