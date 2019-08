Juventus | anche De Ligt è KO | vesciche al piede | non partecipa al test

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 14 agosto 2019) Non solo Cristiano Ronaldo, maDesarà assente daltraA eB che inizierà tra pochi minuti. Cristiano Ronaldo out, problemi all’adduttore: nientea Villar Perosa Per il nuovo acquisto dei bianconeri,ad un. L’olandese non figura nella formazione iniziale, in difesa giocheranno infatti Demiral e Bonucci. Da segnalare invece, nell’arrivo a Villar Perosa, i tanti applausi a Paulo Dybala. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna l’App di CalcioWeb sull’App Store per dispositivi iOS L'articoloDeè KO:al, nonalCalcioWeb.

tancredipalmeri : - L'Inter prova lo sgambettone alla Juventus: prova a piazzare Icardi al PSG per bloccare Dybala! I dettagli - Ica… - forumJuventus : ?? E' iniziata la 13^ Edizione del #FantaVS! ?? Iscriviti anche tu, è gratis! In palio la maglia di CR7 e tanti altri… - SaraGama_ITA : La Juventus è continuità nel tempo. Il segreto più semplice e anche il più difficile da mantenere per ambire a real… -