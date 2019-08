Berlusconi | Renzi e Conte | ecco chi ha previsto i maggiori aumenti dell’Iva

Crisi governo - Di Stefano (M5s) : “Pronti al voto ma dopo taglio parlamentari. Salvini? Pagherà - come è successo a Renzi e a Berlusconi ” : “Noi del M5s siamo assolutamente pronti al voto , ma la prima cosa che si deve fare, per rispetto degli italiani, è il taglio dei parlamentari. Sono stati già fatti tre passaggi parlamentari e manca solo il quarto, che si fa in due ore d’Aula perché non si può neanche emendare”. Così il sottosegretario M5s agli Esteri, Manlio Di Stefano , risponde al giornalista di Radio Radicale, Lanfranco Palazzolo, sugli intenti dei 5 Stelle ...

Governo : Sibilia - ‘non riconsegnare Italia a Renzi e Berlusconi’ : Roma, 8 ago. (AdnKronos) – “Mi auguro che chi sta esasperando la tensione in queste ore valuti il fatto che consegnare l’Italia a Renzi o a Berlusconi sarebbe una sciagura per i cittadini. Mi auguro si faccia il possibile per evitare un tale supplizio agli Italiani, altrimenti significherebbe voler bene solo a se stessi e non al Paese. Significherebbe dire addio definitivamente alla riduzione delle tasse per le imprese, ...