Napoli | ambulante straniero preso a sassate | è grave

(Di martedì 13 agosto 2019) Nella notte tra domenica 11 agosto e lunedì 12 sul Lungomare disi è consumata una disgustosa aggressione ai danni di due venditori ambulanti originari del Bangladesh. Entrambi, loro malgrado, sono diventati il bersaglio di un gruppo di teppisti minorenni - indicativamente di età compresa tra i 15 ed i 16 anni - che li ha presi adopo avergli rubato la merce.Quando è avvenuta l'aggressione i due - entrambi in possesso di permesso di soggiorno - avevano appena finito di lavorare e stavano camminando verso casa. In via Generale Orsini - a pochissima distanza da Piazza Plebiscito - si sono imbattuti nel branco di ragazzini che li ha accerchiati e derubati della merce invenduta.Quando i due venditori hanno chiesto la restituzione dei loro prodotti sono stati insultati, minacciati e quindi, infine, sono diventati bersaglio di un violento lancio di pietre. I giovani ...

