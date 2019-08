Manziana | narcotizza minorenne per gioco | 22enne denunciato

Fonte : romadailynews

(Di martedì 13 agosto 2019) Roma – Durante la sagra di paese, ha versato benzodiazepine (anche nota come droga dello stupro) in un boccale di birra e lo ha offerto ad un ignaro amico. Per questo futile e pericoloso scherzo, i Carabinieri della Stazione dihannoalla Procura della Repubblica un, responsabile del reato di stato di incapacita’ procurato mediante somministrazione di stupefacenti. Durante la serata di festa e grazie alla segnalazione di alcuni giovani, i Carabinieri sono intervenuti insieme al personale medico, per soccorrere unche versava in un pesante stato di incoscienza. Tuttavia, insospettiti dagli strani effetti di quella che sembrava una sbornia, i militari hanno voluto approfondire le cause dell’episodio e dopo minuziosi accertamenti, sono riusciti a far emergere le gravi azioni del. Al termine del successivo controllo ...

ABIMAGE : Manziana (RM) - Narcotizza con benzodiazepine amico minorenne per gioco,... - Terzobinarioit : Cosa è successo - CasilinaNews : Manziana, alla sagra del paese narcotizza l'amico minorenne per gioco con benzodiazepine: la droga dello stupro… -