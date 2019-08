La Spagna adesso chiude i porti Respinti i minori di Open Arms

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 13 agosto 2019) Angelo Scaranoha chiesto alladi accogliere i 31a bordo. Ma da Madrid è arrivato un secco "no" Ladi far sbarcare i migranti dellain un porto iberico non vuole saperne. Non sono bastati gli appelli social anche di rappresentanti del mondo dello spettacolo come Javier Bardem, il governo Sanchez va per la sua strada: da accogliente è diventato "serrado", con ichiusi. E dunque l'indifferenza di Madrid davanti alla nave ong che è in mezzo al Mediterraneo con almeno 150 persone a bordo. Madrid ha infatti respinto l'appello lanciato dal capitano diche ha chiesto di poter far sbarcare ini 31che si trovano a bordo. Il capitano Marc Reig ha inviato lunedì una lettera all'ambasciata spagnola a Malta, chiedendo che Madrid conceda asilo ai, garantendo che tutti "rispettano i requisiti per il ...

LuKaS9973 : RT @ilgiornale: La #Spagna adesso 'chiude' i porti. Respinti i minori di #OpenArms - DelgadoSveva : RT @ilgiornale: La #Spagna adesso 'chiude' i porti. Respinti i minori di #OpenArms - MarcoLacotha : RT @hele_fr: La #Spagna adesso 'chiude' i porti Respinti i minori di #OpenArms -