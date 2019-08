Benedetta Mazza | accusa pesante | “Parla di Nadia Toffa ma poi…”

L’estate esplosiva di Benedetta Mazza : “L’estate è uno stato d’animo…”, scrive Benedetta Mazza su Instagram. E questa sembra davvero la stagione perfetta per lei, allegra e solare. Dai suoi scatti social l’ex gieffina appare una ragazza spontanea, felice e… costantemente in costume. E’ da giugno che Benedetta Mazza si mostra in tutta la sua naturale bellezza, con dei selfie in bikini che tolgono il fiato. Che sia nella sua Parma o in viaggio per l’Italia, la Mazza non perde ...