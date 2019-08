Xiaomi aggiunge l’integrazione di Google Drive a Mi File Manager

Xiaomi anticipa nuove feature in arrivo sulla MIUI 10 e aggiunge una scorciatoia per il dual SIM : Giornata di novità per i possessori di smartphone Xiaomi con MIUI, tra la nuova scorciatoia per il dual SIM e nuove feature in arrivo. L'articolo Xiaomi anticipa nuove feature in arrivo sulla MIUI 10 e aggiunge una scorciatoia per il dual SIM proviene da TuttoAndroid.