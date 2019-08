Sta arrivando un vaccino contro l’allergia ai gatti

Fonte : wired

(Di lunedì 12 agosto 2019) (foto: Cristina Iranzo/Getty Images) Si stima che circa 1 persona su 10, e il 50% dei bambini asmatici, soffra di forme più o meno acute di allergia ai. Tra starnuti, difficoltà respiratorie, pruriti e irritazioni, molte delle persone allergiche preferiscono – o sono proprio costrette, per tutelare la propria salute – a vivere lontano da questi felini. E, inquadrando il problema dall’altro punto di vista, moltidomestici vengono allontanati dalle case quando uno o più degli inquilini inizia a manifestare un’allergia, finendo abbandonati per strada o in custodia presso unle. Il problema potrebbe essere però vicino a una soluzione, almeno parziale. Secondo i risultati di uno studio scientifico pubblicato qualche giorno fa sul prestigioso Journal of Allergy and Clinical Immunology, è già in fase di sviluppo avanzato unche potrebbe eliminare (o ...

OfficialRadja : @pisto_gol @Gianluca_2205 Poi hai aspettato che me ne andavo?:) questa e bella sta arrivando aspetta - PierrStudio : RT @VKindq: Open Arms sta arrivando Antonio Banderas Alcune anticipazioni dal nostro inviato - wrjtingaf : RT @dunkirkhs: porca troia hs2 sta arrivando e io non ho soldi neanche per una caramella -