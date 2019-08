Milan | Donnarumma sarebbe tra i big sul mercato | si tenta lo scambio Fernandes-Silva

Calciomercato Milan – Il PSG torna su Donnarumma : da Perin alle piste estere - tutti i nomi per sostituirlo : Il PSG torna a tentare Donnarumma: il Milan pensa ad una ghiotta plusvalenza e stila una lista di possibili sostituti Non è estate di Calciomercato se Gigio Donnarumma non finisce in orbita PSG. Ceduto Trapp al Francoforte, il club parigini è rimasto con il solo Areola che non dà le garanzie necessarie. Leonardo vorrebbe portare a Parigi Donnarumma, visto al Milan fino a qualche settimana fa come dirigente. I rossoneri non si siedono a ...

Calciomercato Milan – Il PSG ripiomba su Donnarumma : è il primo nome sulla lista dopo l’addio di Trapp : Il PSG ripiomba su Gianluigi Donnarumma: il portiere del Milan è il primo nome sulla lista dei francesi dopo l’addio di Kevin Trapp Ormai è la telenovela di ogni sessione del mercato e, anche l’estate 2019 non farà differenza: il PSG vuole Gianluigi Donnarumma. dopo l’addio di Kevin Trapp, passato definitivamente al Francoforte, il club parigini è alla ricerca di un portiere. Il solo Areola non dà certezze e la squadra ...

Milan - Gigio Donnarumma spegne le voci di mercato? "Riprendiamoci l'Europa" : A spegnere le voci di mercato che lo riguardano ci pensa proprio Gigio Donnarumma? Al primo giorno di lavoro a Milanello, il portiere del Milan al centro di numerose voci, afferma: "Sono venuto un po' prima per essere pronto oggi ed essere pronto a cominciare il ritiro con il resto della squadra. Mi

Donnarumma è carico per il Milan : “Non vedo l’ora di dare tutto” : Donnarumma motivato in occasione del raduno Milan: “Non vedo l’ora di dare tutto, dispiace non giocare l’Europa. Ho 20 anni, posso ancora migliorare”.“powered by Goal”Al termine della stagione 2018-2019 le voci di mercato lo davano lontano dal Milan (e vicino al PSG di Leonardo, disposto a mettere sul piatto una considerevole somma di denaro ed il cartellino di Areola). Ed invece al raduno della società ...

Milan - Donnarumma : “Mi sento più uomo - dobbiamo dare tutto per tornare in Europa” : “dobbiamo dare tutto per tornare in Europa, dispiace non farla quest’anno ma come hanno detto mister e direttore possiamo lavorare di più per arrivarci e tornare dove meritiamo”. Lo ha detto il portiere del Milan Gigio Donnarumma parlando a Milan Tv da Milanello, dove la squadra sta svolgendo il raduno agli ordini di Marco Giampaolo. “Sono pronto per iniziare questa stagione. il giorno del raduno per me è sempre ...

Milan - contatti per Schick e Veretout mentre Boban rivela che Donnarumma potrebbe restare : mentre il ritiro pre-campionato è già iniziato a Milanello, i dirigenti del Milan sono al lavoro sul mercato dei trasferimenti per rafforzare la squadra da mettere a disposizione di Marco Giampaolo. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, Jordan Veretout della Fiorentina rimane il primo obiettivo per il centrocampo. Il centrocampista francese, che si sta già allenando con la Fiorentina per la nuova stagione ma che ha richiesto un ...

Milan - Maldini fa il punto sul mercato : “l’idea è di trattenere Donnarumma a lungo. Acuisti? Giampaolo ha indicato…” : Paolo Maldini fa il punto sul mercato del Milan: il direttore tecnico rossonero ha spiegato gli obiettivi di mercato dei rossoneri concentrandosi sulla situazione di Donnarumma Il Milan ha presentato Marco Giampaolo come nuovo allenatore nel corso di una conferenza stampa nella quale il mercato è stato fra gli argomenti principali. Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, ha fatto il punto della situazione, parlando della possibile ...

Milan - Maldini su Donnarumma : “Abbiamo l’idea di tenerlo con noi per tanto tempo” : Maldini parla del futuro di Donnarumma in occasione della presentazione di Giampaolo: “Averlo a lungo è la prima idea che ci passa per la testa”.“powered by Goal”Presente a Casa Milan in occasione della presentazione ufficiale di Marco Giampaolo come nuovo allenatore dei rossoneri, il direttore tecnico Paolo Maldini ha parlato anche di mercato, affrontando il delicato tema circa il futuro di Gianluigi Donnarumma.Finito ...

Milan - Donnarumma resta ma con un ingaggio più alto mentre Castillejo potrebbe lasciare : Gianluigi Donnarumma ha già iniziato la stagione a Milanello. È arrivato venerdì al centro sportivo rossonero per sottoporsi ai primi test fisici ed è già concentrato su un futuro che spera possa ancora avere tinte rossonere. Come appreso da Calciomercato.com, Donnarumma vuole rimanere a Milano e al momento, questa è la sua posizione. La decisione è stata presa in condivisione con la sua famiglia e che, come risulta, è già stata comunicata sia ...

Milan - prima di sacrificare Donnarumma potrebbero essere ceduti Biglia e altri giocatori : Come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', il ventenne avrebbe un valore di 50 milioni di euro e potrebbe essere il sacrificio più ovvio per la società al fine di risanare i conti. Dopo l'accordo con la UEFA, con il quale il Milan ha rinunciato alla prossima Europa League, i rossoneri si troveranno sicuramente in una posizione più favorevole. Tuttavia, si solleva la questione se sia assolutamente necessario sacrificare Donnarumma quest'estate. ...