JovaBeachParty fa tappa a Roccella Jonica | in 25mila ad acclamare il ' Ragazzo fortunato'

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 12 agosto 2019) Il party in spiaggia più atteso dell’estate calabrese, il Jova Beach Party di, si è svolto sabato 10 agosto 2019. Il concerto ha attirato persone provenienti da diverse regioni del Sud Italia, tutte pronte a ballare e divertirsi sulle note di uno dei maggiori artisti della musica italiana. 25.000 fan acclamano Jovanotti aLorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, è approdato sulla suggestiva spiaggia dicolma di fan, tutti in attesa dell’inizio di uno dei concerti più emozionanti e coinvolgenti dell’estate 2019, fortemente voluto dall'artista Jovanotti che sin dal primo pomeriggio di sabato è salito sull'immenso palco costruito all'interno del villaggio e si è esibito con i suoi maggiori successi alternandosi con gli ospiti Ackeejuice Rockers, 47 Soul Palestina, Duo Bucolico e Sangennaro Bar, per poi ritornare sul palco alle 20:30 con la sua ...

