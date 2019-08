Governo gialloverde | cinquecento giorni di te e di me

Un anno di Governo gialloverde - sulle montagne russe : Una faticosissima gestazione, 88 giorni, e oltre un anno vissuto sull'altalena tra grandi litigi e riappacificazioni: il governo giallo-verde sembra volgere al divorzio. Le 'nozze' tra M5s e Lega, due partiti che si erano presentati in contrapposizione alle politiche del 4 marzo e che si erano alleate con fatica, si sono infatti rotte. Sessantacinquesimo della Repubblica, primo della XVIII legislatura, l'esecutivo di Giuseppe Conte e' in carica ...

La bufala del Governo gialloverde sulle privatizzazioni : hanno fatto tutto l'opposto : Centinaia di milioni usati per salvare Alitalia, Carige e Salini, seguendo la strada tracciata dai precedenti esecutivi che si giurava di non voler imitare. Dalle vendite dei beni pubblici, invece, non è arrivato quasi nulla Dopo una campagna contro i salvataggi delle banche, Lega e 5 Stelle salvano le banche "