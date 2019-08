Governo | Casellati | se non decide capigruppo decide Aula Pd si mobilita Di Maio

Crisi Governo - Marcucci (Pd) : “No a forzature di Casellati. Priorità a comunicazioni di Conte” : “Prima di venire qui ho avuto un incontro con Zingaretti e Gentiloni, non ho visto nessuna spaccatura, la linea è concordata e la segreteria è d’accordo con questa linea”. Lo ha detto il presidente dei senatori Andrea Marcucci prima della riunione del gruppo Pd del Senato. “L’obiettivo di oggi è quello di arrivare ad un nuovo governo, di che natura dovrà essere, lo vedremo in seguito. La Crisi dovrà essere totalmente ...

Crisi di Governo - Casellati : «Se non decide la capigruppo decide l'Aula». Di Maio : «Salvini ritiri i suoi ministri» : Se la conferenza dei capigruppo, convocata per oggi alle 16, non approderà a una decisione unanime sulla data per la mozione di sfiducia, la parola verrà data all'Aula. La...

Crisi di Governo - oggi la Capigruppo in Senato<br>Casellati : "Unanimità o deciderà l'Aula" : La presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati ha messo le mani avanti a poche ore dall'avvio della conferenza dei Capigruppo al Senato, chiamata oggi a fissare la data del dibattito e del voto sulla mozione di sfiducia nei confronti di Giuseppe Conte presentata dalla Lega.Saranno i Capigruppo oggi a dover trovare un accordo, ma se non ci sarà l'unanimità sarà l'Aula del Senato a decidere e non la stessa Casellati come vociferato ...

Governo - è il giorno della capigruppo del Senato : ecco "i tempi" della crisi | Casellati : senza unanimità decide l’Aula : Dopo la conferenza dei capigruppo del Senato, si capirà meglio la tempistica: 19-20 agosto le date più probabili per la convocazione dell'Aula

Crisi di Governo - la giornata decisiva sui tempi. La mossa di Casellati : «Senza unanimità decide l’Aula» : Nel pomeriggio la conferenza dei capigruppo in Senato deciderà tempi e modalità del dibattito sulle mozioni di sfiducia. In mattinata si riuniranno i gruppi parlamentari del Movimento 5 Stelle e Partito Democratico

Crisi di Governo - la diretta – Oggi capigruppo del Senato per il calendario della sfiducia. Casellati : “Senza unanimità - voto in Aula” : E’ il giorno della conferenza dei capigruppo al Senato: la riunione dovrà decidere la tempistica con cui si arriverà al voto della mozione di sfiducia presentata dalla Lega nei confronti del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. E dopo un fine settimana di botte e risposte, proposte di governi di scopo (Renzi), rifiuti (Zingaretti), frenate sulle elezioni (M5s e Beppe Grillo) e desideri di corsa al voto (Salvini), l’attesa è tutta ...

Crisi di Governo - Casellati : «Se non decide la capigruppo decide l'Aula» : Se la conferenza dei capigruppo, convocata per oggi alle 16, non approderà a una decisione unanime sulla data per la mozione di sfiducia, la parola verrà data all'Aula. Lo...

Crisi di Governo - la giornata decisiva sui tempi : la mossa di Casellati : Nel pomeriggio la conferenza dei capigruppo in Senato deciderà tempi e modalità del dibattito sulle mozioni di sfiducia. In mattinata si riuniranno i gruppi parlamentari del Movimento 5 Stelle, Lega e Partito Democratico

Crisi di Governo - Elisabetta Casellati pronta a favorire Matteo Salvini : l'indizio decisivo : Sono ore decisive per le sorti dell'ormai finito governo gialloverde quelle precedenti alla riunione dei capigruppo a Palazzo Madama, in programma per lunedì 12 agosto. A presiedere la presidente del Senato, Elisabetta Casellati (Forza Italia), che - rivela Il Corriere della Sera - starebbe studiand

Governo : Casellati non al Quirinale ma in contatto con Mattarella : Roma, 8 ago. (AdnKronos) – Il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, al momento non è a Roma, quindi non si è recata al Quirinale dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, con il quale comunque è in costante contatto. L'articolo Governo: Casellati non al Quirinale ma in contatto con Mattarella sembra essere il primo su CalcioWeb.

È crisi di Governo - Salvini : «Basta perdere tempo». Nuovo vertice con Conte - Fico e Casellati convocati al Colle : La nota della Lega: «Ogni giorno che passa è un giorno perso». Il presidente del Consiglio è salito al Quirinale. Di Maio ha cancellato gli impegni

È crisi di Governo - Salvini : «Basta perdere tempo». Nuovo vertice con Conte - Fico e Casellati convocati al Colle : La nota della Lega: «Ogni giorno che passa è un giorno perso». Il presidente del Consiglio è salito al Quirinale. Di Maio ha cancellato gli impegni