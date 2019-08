‘Chi nasce quadro non muore tondo’ | l’addio di Gennaro alla De Andrè

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 13 agosto 2019)Lillio e Francesca Desi sono lasciati ed a darne l’annuncio è stato direttamente il modello partenopeo tramite il suo profilo social. Nella giornata di ieri, i fan della coppia si erano giàrmati per uno scambio di battute al vetriolo tra i due ex gieffini, nello specifico Francesca ha condiviso alcune parole del brano “Ti dedico il mio silenzio”. La canzone di Ultimo, per l'appunto, narra di un’amore di che si sta spegnendo. Poco dopo sempre sui social, è arrivata la replica di: “Quando ci sono mancanze, parolacce o tradimenti forse si, meglio il silenzio”. Lillio: 'Mi sono illuso' Durante la giornata di oggi Lillio ha informato i suoi fan di essere tornato single. Attraverso il suo profilo Instagram il modello senza troppi giri di parole ha detto: “La storia con Francesca è arrivata al capolinea”. L’ex gieffino ha riferito di aver maturato la sua decisione ...

