Violento temporale colpisce il torinese | molti danni FOTO

Maltempo : un Violento temporale si sta abbattendo su Torino - è allerta : Un forte temporale si sta abbattendo su Torino, con pioggia mista a grandine alla periferia sud del capoluogo piemontese. Arpa, l’Agenzia regionale per la protezione ambientale, ha emesso una allerta gialla per le prossime ore. I fenomeni temporaleschi, associati a forti raffiche di vento, tenderanno a esaurirsi dalla serata di domani. Temperature in diminuzione nei valori minimi. Numerose le chiamate ricevute dai vigili del fuoco per ...

Maltempo : un Violento temporale si sa abbattendo su Torino - è allerta : Un forte temporale si sta abbattendo su Torino, con pioggia mista a grandine alla periferia sud del capoluogo piemontese. Arpa, l’Agenzia regionale per la protezione ambientale, ha emesso una allerta gialla per le prossime ore. I fenomeni temporaleschi, associati a forti raffiche di vento, tenderanno a esaurirsi dalla serata di domani. Temperature in diminuzione nei valori minimi. L'articolo Maltempo: un violento temporale si sa abbattendo ...

Maltempo Friuli - Violento temporale con grandine e forte vento su Udine : blackout e allagamenti in città [FOTO e VIDEO] : Un violento temporale si è abbattuto su Udine con grandine, forte vento e tanti fulmini, come mostra il video in fondo all’articolo. Il temporale ha provocato allagamenti e un blackout in città. Allagato il negozio MediaWorld di Reana del Rojale, in via Nazionale. Le squadre dei vigili del fuoco sono pronte a intervenire. Il Maltempo ha provocato anche gravi disagi alla viabilità. Il traffico sulla A23 risulta rallentato da Gemona da Udine ...

Maltempo - Violento temporale a Genova : sottopassi allagati - black out e un’auto inghiottita da una voragine : Persone intrappolate in auto in sottopassi allagati, black out, alberi abbattuti, voragini in strada. È il bilancio del violento temporale, accompagnato da forti raffiche di vento, che si è abbattuto per un’ora a Genova la scorsa notte. Quattro persone, due ragazze e un papà con la figlioletta, sono state salvate dai vigili del fuoco dopo essere rimaste intrappolate in auto. In via Berno un’auto parcheggiata è stata inghiottita da ...

Violento temporale su Monza : crolla albero - feriti una donna e i suoi bambini : Ennesimo pomeriggio di instabilità atmosferica sul Nord Italia: un temporale, dopo aver colpito fra tarda mattinata e primo pomeriggio il Piemonte settentrionale, ha raggiunto la Lombardia...

Violento temporale su Bolzano : la caduta di un grosso albero ripresa in diretta [VIDEO] : L'instabilità attesa sul Nord Italia e in particolare sulle aree a ridosso dei rilievi sta portando i primi forti temporali. Nel primo pomeriggio un temporale molto intenso ha colpito Bolzano e...

Violento temporale su Bolzano : grandine e alberi abbattuti : temporale SU Bolzano | Come ampiamente previsto, l'instabilità sta nuovamente colpendo le estreme zone del nord Italia, in particolar modo l'arco alpino e prealpino, con le relative vallate. Attorno...

Forte maltempo in atto al Nord : Violento nubifragio fa danni a Bolzano - temporale a Nord di Udine [VIDEO LIVE] : Molto attiva ancora una cella temporalesca a sud di Bolzano dopo che la stessa ha determinato un intenso nubifragio sul capoluogo altoatesino, causando l’abbattimento di un grosso pino, come visibile nel video allegato. Un altro intenso sistema temporalesco è appena sconfinato dal Bellunese verso il Friuli, attivo in questi minuti su area Montereale Valcellina, Malnisio, Maniago, Folgaria nel Friuli in direzione Sud. Possibile ...

Violento temporale su Bolzano : la caduta di un grosso albero ripresa in diretta [VIDEO] : L'instabilità attesa sul Nord Italia e in particolare sulle aree a ridosso dei rilievi sta portando i primi forti temporali. Nel primo pomeriggio un temporale molto intenso ha colpito Bolzano e...

Violento temporale su Bolzano : grandine e alberi abbattuti : temporale SU Bolzano | Come ampiamente previsto, l'instabilità sta nuovamente colpendo le estreme zone del nord Italia, in particolar modo l'arco alpino e prealpino, con le relative vallate. Attorno...

Violento temporale in Romagna : il vento porta devastazione fra Rimini e Riccione [FOTO E VIDEO] : L'intenso fronte temporalesco che ha colpito il ferrarese nel pomeriggio (guarda qui l'articolo) ha continuato la sua avanzata raggiungendo negli ultimi minuti la zona di Rimini e tutto il litorale...

Maltempo Trentino : Violento temporale - allagamenti e un incendio a Trento - frana a Ravina [FOTO] : Vigili del fuoco al lavoro a Trento nel pomeriggio a causa di un violento temporale che ha colpito il capoluogo. Diversi gli allagamenti a cominciare da quello che ha interessato l’ospedale Santa Chiara, ma fortunatamente non si segnalano feriti. L’episodio più grave in via Sanseverino dove il vento ha scoperchiato il tetto di un edificio ed ha abbattuto due piante. A Ravina, nella zona del Belvedere, si è registrata una piccola ...

Violento temporale in Veneto : grandinate intense e nubifragi in atto : Giornata molto instabile per le regioni adriatiche dove si sono susseguiti diversi acquazzoni e temporali a causa di aria molto fresca proveniente dai Balcani secondo una dinamica abbastanza insolita...

Sei persone sono morte e almeno cento sono ferite a causa di un Violento temporale nel nord della Grecia : Sei persone sono morte e almeno cento sono ferite a causa di un violento temporale accompagnato da grandine e forti raffiche di vento che ha colpito, nella notte tra mercoledì 10 e giovedì 11 luglio, la penisola Calcidica, nel nord