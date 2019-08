Troppo caldo in Alaska | numerose segnalazioni di morie di pesci VIDEO

Dormire bene - perché è difficile quando fa Troppo caldo : La «giusta» temperatura è uno dei requisiti indispensabili per Dormire bene. Lo abbiamo sperimentato tutti, in questi giorni afosi: il calore eccessivo spesso rende difficile addormentarsi e, comunque, riuscire a riposare abbastanza bene da sentirsi pronti ad affrontare con grinta il giorno successivo. Dall’altra parte, anche chi ha lasciato (o dimenticato) l’aria condizionata accesa per Dormire meglio, non avrà ...

iRobot - per avere la casa sempre pulita anche quando fa Troppo caldo : Il caldo e le temperature alte rendono ogni attività difficile. Se ci sentiamo spossati, ma non possiamo fare a meno di...

Troppo caldo in Francia - allarme per i tacchini : “il Regno Unito si prepari a un Natale senza turkey” : Il Regno Unito potrebbe dover fare i conti con una carenza di tacchini a Natale, poiché l’ondata di caldo torrido in Francia ha provocato un calo delle forniture di uova per gli agricoltori. Gli allevatori francesi forniscono circa un quarto delle uova che si schiudono nel Regno Unito “trasformandosi” in tacchini che spesso campeggiano al centro delle tavole imbandite durante le festività natalizie. Ma le forniture sono calate ...

Tour de France – Troppo caldo in Francia - Peter Sagan sbotta : “che lo paghiamo a fare il sindacato se…” : Il corridore della Bora si è lamentato per il Troppo caldo patito in gara, chiedendo aiuto al sindacato presieduto da Bugno Il caldo opprimente che sta attanagliando la Francia lo avvertono anche i corridori del Tour de France, alcuni poco abituati a queste temperature. AFP/LaPresse Nella sedicesima tappa sono stati 40 i gradi avvertiti dai computerini delle biciclette, quasi sessanta quelli dell’asfalto invece, che hanno obbligato i ...

USA - Troppo caldo a New York : blackout manda in tilt Manhattan nello stesso giorno del “grande buio” del 1977 [FOTO] : A poche ore dal Manhattanhenge, un esteso blackout ha colpito il cuore di New York. Adesso per fortuna è tornata la luce dopo 4 ore in cui 72 mila persone (più un imprecisato numero di turisti) sono rimasti al buio nella parte occidentale della Grande Mela: linee della metro bloccate, teatri fermi, semafori in tilt. Il blackout e’ cominciato intorno alle 20 ora locale e oltre a influire sul normale funzionamento della metropolitana ha ...

Troppo caldo anche sull’Appennino : la fioritura di Castelluccio si conclude in anticipo [FOTO] : Il grande caldo fa terminare in anticipo la fioritura di Castelluccio di Norcia. “L’assenza prolungata delle piogge e le alte temperature non hanno permesso ai fiori di resistere per Troppo tempo”, ha spiegato all’ANSA il portavoce degli agricoltori locali, Gianni Coccia.”Dodici mesi fa avevamo potuto ammirare una delle fioriture piu’ belle e lunghe di sempre tanto che si era protratta fino al 20 luglio ...

Caldo - come fare sesso senza sudare Troppo : Il Caldo non andrà via ancora per un po’, anzi diciamo che è appena cominciato. E se d’estate le persone, dalle statistiche, hanno riguardo all’attività sessuale un afflato maggiore, vuoi perché si è più scoperti, vuoi perché maggiore è il tempo del relax, c’è da dire che il sesso d’estate comporta un'estenuante lotta contro il Caldo e contro l’afa, che condiziona in qualche modo anche questa «attività». Coccolarsi e scambiarsi effusioni ...

In Germania fa Troppo caldo e i sindacati chiedono la siesta per i lavoratori : gli esempi nel mondo in cui è già così : Alla luce delle recenti ondate di caldo, la federazione sindacale tedesca (DGB) sta chiedendo ai datori di lavoro di concedere pause più lunghe ai dipendenti alla pausa pranzo. “Lavorare senza una pausa porta ad un sovraccarico sul dipendente. Questo aumenta ancora con il caldo. Nei Paesi del Sud fanno così. Con l’ondata di calore, abbiamo bisogno di una siesta in Germania. Una siesta all’ora di pranzo, a differenza di un break, ...

Napoli - Universiadi senza pubblico : «Fa Troppo caldo - ma chi va allo stadio?» : Dopo il grande boom, l?interesse sulle Universiadi inizia a calare. Gli spettatori attirati dall?evento non rispecchiano i numeri visti al San Paolo nella notte dell?inaugurazione:...

Palermo : Troppo caldo in Tribunale testimone sviene durante udienza : Palermo, 4 lug. (AdnKronos) - troppo caldo in Tribunale e un testimone sviene durante l'udienza. E' accaduto oggi al Palazzo di giustizia di Palermo. A denunciare lquanto avvento è la deputata di FdI Carolina Varchi, che si trovava in Tribunale, per svolgere il suo lavoro di avvocato. "Anche oggi al

Fa Troppo caldo - si rinfresca con l'alcol e parte la scintilla : 86enne muore ustionata : Si era cosparsa di alcol il corpo per rinfrescarsi. Una donna di 86 anni è morta a causa di una scintilla, le fiamme l’hanno avvolta ed è morta ustionata. L’anziana era di Arezzo, è successo in via Giotto. Pare che la scintilla sia partita dalle fibre sintetiche di un vestito che indossava. Le ustioni sul corpo non hanno dato scampo alla signora che ha tentato inutilmente di spegnere il fuoco.I parenti, che ...

Meteo - Troppo caldo in Liguria : avviso per disagio fisiologico : Il Centro Meteo Arpal della Liguria ha emesso un avviso Meteo per disagio fisiologico da caldo, il livello massimo per questo fenomeno, lungo le localita’ costiere, determinato dalle condizioni di umidita’ e temperatura che continuano a interessare il lato marittimo della regione. Fino al pomeriggio una residua instabilita’ puo’ favorire lo sviluppo di isolati rovesci o temporali d’intensita’ anche moderata ...

Troppo caldo a Torino - disagi e disservizi alla rete elettrica : “rete sottoposta a forti sollecitazioni per carico e stress termico” : Le eccezionali temperature che hanno interessato in queste ore Torino, dove la colonnina di mercurio ha sfiorato i +40°C, hanno sottoposto la rete di distribuzione elettrica della città gestita da Ireti (società del Gruppo Iren) a forti sollecitazioni sia in termini di carico, dovuto all’incremento dei consumi, sia di stress termico, dovuto alla più difficile dispersione del calore prodotto. Si sono quindi registrati, a partire da ieri ...

Troppo caldo a Venezia - si ferma anche la Biennale : Il grande caldo stoppa anche la Biennale. L’annuncio è stato dato direttamente dall’organizzazione che in una nota ha precisato come: “Si avvisa il pubblico che a causa della forte ondata di calore di questi giorni, gli ultimi due spettacoli della Biennale Danza all’aperto (Via Garibaldi) programmati nelle mattinate di sabato 29 giugno (ore 11.30) e domenica 30 giugno (ore 11.30) sono annullati“. Diversa invece la ...