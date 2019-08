Fonte : lastampa

(Di domenica 11 agosto 2019) Duello spettacolare in MotoGp. L’italiano: «Neanch’io pensavo fosse possibileare lì». Terzo Quartararo, quarto Rossi

VIRGINRINGO : Fantastico @AndreaDovizioso nella @MotoGP sorpasso da 'libidine' su @marcmarquez93 e vittoria?? What a Great Victory… - guerriero_mike : RT @VIRGINRINGO: Fantastico @AndreaDovizioso nella @MotoGP sorpasso da 'libidine' su @marcmarquez93 e vittoria?? What a Great Victory for #D… - GiorgioRonchail : RT @LaStampa: Super Dovizioso in Austria, Marquez battuto all’ultima staccata -