Linea Blu – Sedicesima puntata del 10 agosto 2019 – Ustica

Fonte : unduetre

(Di sabato 10 agosto 2019)Blu, il programma di Raiuno dedicato al mare, al suo ambiente e a tutto ciò che lo circonda, è tornato con la 25° edizione, sempre con Donetella Bianchi e Fabio Gallo. L’appuntamento è per tutti i sabati dalle 14 alle 15 fino alla fine del mese di novembre.Blu… L'articoloBlu –del 10

MontiFrancy82 : @donabianchi1 nella puntata di #LineaBlu in onda sabato 10 agosto alle 14 su Rai 1, andrà alla scoperta di Ustica… - SMSNEWSOFFICIAL : @donabianchi1 nella puntata di #LineaBlu in onda sabato 10 agosto alle 14 su Rai 1, andrà alla scoperta di Ustica… - SMSNEWSOFFICIAL : Donatella Bianchi, nella puntata di “Linea Blu” in onda sabato 10 agosto alle 14 su Rai 1, andrà alla scoperta di U… -