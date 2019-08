Richard Gere porta viveri ai migranti di Open Arms

Richard Gere saluta un neonato a bordo della Open Arms : Richard Gere è salito sulla Open Arms per sensibilizzare l'opinione pubblica riguardo alla sorte dei 121 migranti a bordo. Da giorni donne, uomini e bambini salvati in mare dormono sulla nave, a cui è stata rifiutata la possibilità di attraccare a un porto nelle vicinanze. (Lapresse) Redazione ?

Migranti - Richard Gere e Chef Rubio a Lampedusa per sostenere Open Arms : Scende in campo anche Richard Gere. L’attore chiede una soluzione alla crisi della Open Arms, la nave ong spagnola con 121 Migranti a bordo da otto giorni. L’equipaggio chiede un porto sicuro e si trova da giorni ormai fuori delle acque territoriali a Lampedusa. Gere parteciperà a una conferenza stampa sabato sull’isola siciliana con Oscar Camps, fondatore dell’organizzazione spagnola, del presidente italiano Riccardo Gatti e Chef Rubio anche ...

Richard Gere porta cibo e acqua ai migranti della Open Arms : la partenza da Lampedusa in yacht : Richard Gere è partito da Lampedusa, a bordo di uno yacht, per portare i viveri ai 121 migranti salvati nel Canale di Sicilia dall’imbarcazione della Open Arms. “Richard Gere ci ha raggiunti per dare il suo sostegno al nostro equipaggio e a tutte le persone a bordo” hanno fatto sapere dalla ong spagnola, le cui due imbarcazioni si trovano in mare da otto giorni. A dare sostegno alla Open Arms, sull’isola siciliana, ...

Giornate del Cinema Lucano : il divo hollywoodiano Richard Gere chiude l’undicesima edizione : Migliaia le persone che hanno affollato il parco dell’Hotel Santavanere: tra gli altri ospiti Elena Sofia Ricci, Milly Carlucci e Lisa Marzoli. Migliaia le persone che sabato sera hanno affollato il suggestivo parco dell’Hotel Santavenere per applaudire il divo hollywoodiano Richard Gere: il protagonista di film ‘cult’ come “Pretty Woman”, “American Gigolo” e “Ufficiale e gentiluomo”, dopo aver tenuto una master class nel tardo pomeriggio, ...

Maratea vip : Richard Gere blindatissimo - : Alessandro Pagliuca Richard Gere entra in una Maratea blindatissima: durante la settimana mondana ha parlato alle Giornate del Cinema Lucano Una settimana importante per il cinema a Maratea,ma anche per gli amanti del gossip. La perla del Tirreno, che ospita l'undicesima edizione delle Giornate del Cinema Lucano, è un via vai di vip che si passano il testimone non solo sul palco allestito nello splendido Hotel Santavenere, ma tra le ...