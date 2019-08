Pagamento digitale | sempre più light | sempre più in forma

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 9 agosto 2019) Roma, 9 ago. (Labitalia) – Non solo carte di credito, ma anche orologi e braccialetti multitasking. E’ la nuova frontiera dei pagamenti digitali, che vanno oltre la tesserina con chip e che sonopiù, smaterializzati edi più accostati anche a dispositivi come i Fit tracker, che ci aiutano a rimanere in. Sono i cosiddetti ‘wearable device”, i dispositivi indossabili, che magari finora erano rimasti relegati a funzioni semplici e secondarie come, ad esempio, il conteggio dei passi e la misurazione della frequenza cardiaca. Ma che ora, grazie alla rapida diffusione della tecnologia contactless per i pagamenti e ai costi contenuti degli stessi dispositivi, stanno diventando un vero e proprio prodotto di massa.Più fiducia nei pagamenti digitaliLa crescita del mercato dei wearable device va di pari passo . Secondo gli ultimi dati ...

