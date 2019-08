Napoli | colpo Lozano | arriva la conferma di De Laurentiis | sorride Ancelotti

Arsenal - accordo raggiunto per David Luiz : colpo anche per la fascia - arriva un ex obiettivo del Napoli : Chelsea e Arsenal hanno raggiunto un accordo per il trasferimento ai Gunners del difensore centrale brasiliano David Luiz, per 8 milioni di sterline, pari a circa 8,6 milioni di euro. Lo rende noto la Bbc. Il giocatore sosterrà già in giornata le visite mediche di rito. Per rinforzare il reparto arretrato l’Arsenal ha fatto sapere di aver preso anche, dal Celtic Glasgow, il 22enne terzino sinistro Kieran Tierney, per 25 milioni di ...

Calciomercato - le notizie del giorno : Nandez è arrivato in Italia - colpo per il Napoli - le altre trattative : Nandez IN Italia – Nahitan Nandez, 24 anni, centrocampista uruguayano che il Cagliari ha acquistato dal Boca Juniors, è sbarcato a Fiumicino. E’ arrivato con un aereo di linea dell’Aerolineas Argentinas proveniente da Bueno Aires. Secondo quanto si è appreso, il giocatore soprannominato “El Leon” si sottoporrà alle visite mediche a Villa Stuart, a Roma, per poi lasciare (I DETTAGLI) colpo PER IL Napoli – colpo del Napoli, ...

Gazzetta : Il colpo di mercato del Napoli è Elmas : Il colpo di mercato del Napoli, scrive la Gazzetta dello Sport, è l’aver ingaggiato Eljif Elmas. Carlo Ancelotti ha detto di lui che “è tanta roba” e che diventerà un grande. Un centrocampista non ancora 20enne raffinato ed elegante, ma allo stesso tempo determinato nei contrasti, scrive la rosea. Le sue qualità non sono sfuggite a Giuntoli, che è riuscito ad assicurarsi questo talento macedone strappandolo alla concorrenza del ...

Ceccarini : “Addio Dybala e Mandzukic favorisce il Napoli per Icardi. Il vero colpo in attacco degli azzurri…” : Ceccarini: “Addio Dybala e Mandzukic favorisce il Napoli per Icardi…” Ceccarini: “Addio Dybala e Mandzukic favorisce il Napoli per Icardi. Il vero colpo in attacco degli azzurri…”. Grandi manovre in casa Juventus per aggiudicarsi la prima punta del Manchester United. Operazione che potrebbere convincere i bianconeri a mollare la pista Icardi. Situazione che favorisce il Napoli. Ne parla Niccolò Ceccarini ...

Icardi-Napoli - CorSport – Parti più vicine : la strategia di ADL per il super colpo : Icardi-Napoli, CorSport – Parti più vicine: la strategia di ADL Icardi-Napoli, CorSport – Parti più vicine: la strategia di ADL per il super colpo. Ci siamo quindi, il patron azzurro vede la strada per Maurito più libera dopo che la Juve ha scelto Lukaku e ormai il tempo stringe. Così, dopo aver visto sfumare Nicolas Pépé, che ieri ha svolto le visite mediche per l’ Arsenal, e dopo le difficoltà palesate per arrivare a ...

Calciomercato Napoli news/ Ancelotti annuncia un grande colpo! - ultime notizie - : Calciomercato Napoli news, Carlo Ancelotti tra Pepè, Icardi e James Rodriguez si mostra comunque ottimista e fiducioso del fatto che il colpo arriverà.

Pépé al Napoli - Repubblica : “Così ADL ha messo insieme il colpo : la strategia” : Pépé al Napoli, Repubblica: “Così ADL ha messo insieme il colpo: la strategia” Pépé al Napoli, Repubblica: “Così ADL ha messo insieme il colpo: la strategia”. l Napoli si prepara ad acquistare il giovane talentuoso attaccante ivoriano per una cifra mai spesa prima all’ ombra del Vesuvio. Si, perché se la trattativa si conclude in maniera positiva, Pépé sarà l’ acquisto più costoso della storia del club ...

Marchetti : “Napoli - una cessione prima di scatenarsi per il grande colpo : tre gli obiettivi” : Marchetti: “Napoli, una cessione prima di scatenarsi per il grande colpo: tre gli obiettivi” Marchetti: “Napoli, una cessione prima di scatenarsi per il grande colpo: tre gli obiettivi”. I tre nomi sono ormai noti dall’ inizio della sessione estiva del calciomercato. Stiamo parlando di Mauro Icardi, James Rodriguez e Lozano. Questi i tre profili del club azzurro per rinforzare la rosa in vista della stagione ...

Calciomercato Napoli - colpo in attacco : si vorrebbe tentare l'affondo per Pepé : Siamo oramai entrati in una fase bollente della sessione estiva di Calciomercato e il Napoli di Aurelio De Laurentiis è sempre al lavoro per cercare di rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione di mister Carlo Ancelotti. L'obiettivo, quest'anno più che mai, è quello di interrompere il dominio assoluto della Juventus, ma per farlo c'è bisogno di un mercato importante. Per queste ragioni sono già arrivati giocatori importanti come Kostas ...

Napoli - dramma a Mergellina - 22enne si lancia dal settimo piano : morta sul colpo : Una tragedia assurda si è verificata nella giornata di ieri nel quartiere Mergellina, in via Fedro, nel pieno centro di Napoli, dove una studentessa di 22 anni, le cui generalità non sono state ovviamente diffuse, ha deciso di farla finita lanciandosi dal settimo piano della palazzina in cui abitava. I motivi del folle gesto della giovane sono tutt'ora al vaglio degli inquirenti, ma, secondo quanto si apprende dalle prime indiscrezioni che ...

Colpo ai furbetti del cartellino al Cardarelli di Napoli : un figlio timbrava per la madre : Nei video anche un giovane tra 12 e i 13 anni, che indossa uncappellino di colore scuro, figlio di una dipendente dell'ospedalle, che timbra il badge per conto della madre laquale, invece di andare a lavorare, quel giorno se ne era rimastaa casa

Radio Kiss Kiss Napoli – Caiazza : “Il colpo James sarebbe fantastico - non solo per la qualità - Su Icardi la situazione è questa” : Salvatore Caiazza, giornalita de Il Roma, ha parlato del mercato in entrata del Napoli, soffermandosi sulle questioni James Rodriguez e Icardi ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Il colpo James Rodriguez sarebbe paragonabile a quello Cristiano Ronaldo per la Juventus. Icardi? E’ una partita a scacchi tra Napoli, Inter e Juventus. Ora stanno bluffando tutti e tre. De Laurentiis, dice di non aver mai parlato con Wanda Nara; ...

Napoli - 35enne lancia la figlia di 16 mesi dal balcone : morta sul colpo : Una terribile tragedia è avvenuta nella mattinata di oggi a San Gennaro Vesuviano, piccolo comune dell'hinterland napoletano. Secondo quanto si apprende dalle prime, frammentarie, informazioni che giungono dalla Campania, un 35enne del posto, le cui generalità non sono state al momento diffuse, ha lanciato sua figlia di soli 16 mesi dal balcone della sua abitazione e poi si è gettato anche lui. Il dramma è avvenuto in via Cozzolino: la piccola è ...

Calciomercato Napoli - vicinissimo un altro colpo : ad un passo il centrocampista Elmas [DETTAGLI] : Calciomercato Napoli – altro affare in via di definizione per il Napoli. I partenopei, come riporta Sky Sport, sono ad un passo dal chiudere l’operazione Eljif Elmas con il Fenerbache. Il centrocampista classe ’99 sarà a breve un giocatore del Napoli per 15 milioni. Elmas è un centrocampista bravo in entrambe le fasi: ottima tecnica, tiro da fuori e tanta corsa. Ancelotti è rimasto stregato dal talento macedone e ora ...