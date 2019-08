Gli scienziati che studiano come abbiamo fatto a uscire dall’acqua

I nostri dati anonimi non sono poi così anonimi - dicono Gli scienziati dell’Imperial College londinese : Grazie al Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) gli utenti hanno iniziato a sentirsi più tutelati, perché i dati collezionati da siti, servizi e app devono essere anonimi, e chi vìola la normativa è sottoposto a sanzioni amministrative anche pesanti. Almeno così si credeva. Fino a quando un gruppo di ricercatori dell’Imperial College di Londra ha pubblicato i risultati di uno studio in cui dimostrano come i set di dati ...

I bambini hanno bisogno di microbi non di antibiotici per sviluppare l’immunità - lo dicono Gli scienziati : La scienza mostra che eliminare del tutto i microbi con disinfettanti,saponi antibatterici e antibiotici ha un impatto negativo sul sistema immunitario dei bambini. Di BRANDIE WEIKLE DA WWW.THESTAR.COM Sì, è importante lavarsi… L'articolo I bambini hanno bisogno di microbi non di antibiotici per sviluppare l’immunità, lo dicono gli scienziati proviene da Essere-Informati.it.

Appello deGli scienziati : social e governi devono sostenere l’obbligo dei vaccini : Il mondo della scienza scende in campo per difendere i vaccini. Un gruppo di medici, immunologi e scienziati internazionali, in una lettera pubblicata sul’ Journal of Health Communication’, ha ribadito come “i motori di ricerca e i social media devono fare di più per prevenire la diffusione di informazioni false e inaccurate sulle vaccinazioni infantili e i governi devono sostenere di più i programmi di immunizzazione ...

Partenone e Acropoli di Atene in pericolo per i cambiamenti climatici - dicono Gli scienziati : Secondo gli scienziati gli eventi meteorologici estremi degli ultimi anni stanno arrecando danni strutturali di grande rilievo ai monumenti presenti sull'Acropoli di Atene. Dove preoccupa, in particolare, lo stato di salute del Partenone, ritenuto ad oggi il grande malato della Grecia, nonostante le azioni di tutela iniziate a partire dagli anni Settanta.Continua a leggere

Lo Steamboat Geyser dello Yellowstone è incredibilmente attivo : nuovo record lascia perplessi Gli scienziati. Segnali di una possibile eruzione? : Lo Steamboat Geyser dello Yellowstone National Park ha eruttato due volte in successione, destando una certa preoccupazione in alcuni. Infatti, ha fatto esplodere vapore e acqua in aria il 12 giugno. Poi 3 giorni, 3 ore e 48 minuti dopo, il 15 giugno, lo ha rifatto, secondo il Volcano Hazard Program del Servizio Geologico statunitense (USGS). Si tratta di un nuovo record per il Geyser: il tempo più breve mai registrato tra due eruzioni, secondo ...

Cos’è il “plasticrust” - il nuovo tipo di inquinamento da plastica che preoccupa Gli scienziati : Ricercatori portoghesi hanno documentato un nuovo tipo di inquinamento da plastica che hanno soprannominato "plasticrust", un'incrostazione di plastica che si forma sulle rocce dei litorali. Molto simile a quelle prodotte da alghe e licheni, queste incrostazioni potrebbero essere già entrate nella catena alimentare. Cosa sono e come si formano.Continua a leggere

Clima - scienziati contro Greta : "Adesso basta con Gli allarmismi" : cambiamenti Climatici Roberto Vivaldelli ?Url redirect: https://it.insideover.com/ambiente/Clima-lappello-degli-studiosi-controcorrente-no-agli-allarmismi.html?utm_source=ilGiornale&utm_medium=article&utm_campaign=article_redirectClima, scienziati contro Greta:"Adesso basta con allarmismi" Persone: ...

Scienziati Cinesi voGliono creare uno scudo spaziale per proteggere la Terra dal Sole : Che sia chiaro,Senza il Sole non ci potrebbe essere vita sulla Terra. Ma,il Sole, può essere molto pericoloso per il nostro pianeta e per gli esseri umani. I raggi solari, gli ultravioletti per esempio, possono essere molto dannosi. La nostra atmosfera è dotata di uno scudo che non permette ai raggi ultravioletti di colpirci direttamente. Questa barriera protettiva che filtra […] L'articolo Scienziati Cinesi vogliono creare uno scudo ...

Strage di delfini lungo le coste degli Usa : Gli scienziati stanno indagando sulle cause della tragica moria : Sono almeno 279 i delfini che dallo scorso febbraio si sono incagliati lungo la costa americana, il triplo rispetto alla norma, e il 98% è morto. Lo rivelano gli scienziati del National Oceanic and Atmospheric Administration (Noaa) che stanno cercando di capire le cause della più grande moria di delfini negli stati costieri statunitensi – Texas, Louisiana, Mississippi, Alabama e Florida – che si affacciano sul Golfo del Messico. In ...