Dramma sul campo di calcetto | 15enne muore colto da malore

Fonte : abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 9 agosto 2019) Chieti - Un ragazzo di 15 anni di Milano, che in questo periodo è in vacanza a Francavilla al Mare (Chieti) con la famiglia, è morto in serata al policlinico di Chieti dove è stato ricoverato dopo essersi accasciato mentre stava giocando ain un impianto privato a Francavilla al Mare. Il ragazzo, secondo quanto hanno ricostruito i carabinieri, che hanno sentito alcuni testimoni, si è accasciato all'improvviso. Scattato l'allarme i primi e più immediati soccorsi sono stati prestati da un medico e da una veterinaria che stavano cenando in una pizzeria che si trova vicino all'impianto sportivo, in attesa dell'arrivo dei soccorsi. Le condizioni del ragazzo sono apparse subito molto grave, il ragazzo è stato portato all'ospedale di Chieti dove i medici hanno fatto il possibile, ma non c'è stato nulla da fare. ...

Agenzia_Ansa : Dramma a #FrancavillaAlMare, in provincia di #Chieti. Un 15enne di #Milano muore sul campo di calcetto mentre era i… - iconanews : Dramma a Chieti, 15enne muore sul campo di calcetto - AndreaGigiol : RT @Agenzia_Ansa: Dramma a #FrancavillaAlMare, in provincia di #Chieti. Un 15enne di #Milano muore sul campo di calcetto mentre era in vaca… -