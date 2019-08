CorSport | È l’ora di girare l’ultima puntata di Casa Icardi ad Appiano

Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 9 agosto 2019) “Salvate il soldato”, il titolo realistico del commento di Roberto Perrone sul Corriere dello Sport. Salvatelo da se stesso, perché il peggior nemico dell’attaccante argentino sembra proprio essere se stesso.ha deciso di intraprendere una guerra con l’Inter dalla quale non potrà uscirne vincitore lui e questo determina solo il fatto che lui resti fermo, immobile, lontano dal calcio giocato a guardare Lukaku arrivare e prendere per mano la sua squadra. Dovrebbe aver capito che l’Aventino, la storia lo insegne, non porta da nessuna parte. Certo è che l’argentino non è privo di pretendenti e offerte che sono arrivate all’Inter, ma il ragazzo non ne vuol sentir parlare. Napoli e Roma sarebbero disposte a piccole follie per l’argentino, e la società sarebbe lieta di liberarsi del problema, ma Mauro sembra disposto a restare fermo ...

