Animali | il Wwf | “A Chieti 50 testuggini abbandonate nel laghetto della Villa Comunale”

Animali - WWF : salvo il 4° nido di tartaruga con 81 uova trovato in provincia di Taranto : “A volte il bagno di mezzanotte regala sorprese inaspettate. È quello che è accaduto a un bagnante nella notte fra sabato 27 e domenica 28 luglio, che sulla riva di Trullo di Mare, in località Marina di Torricella (TA), ha avvistato una tartaruga che stava deponendo le sue uova a pochi metri dalla riva“: lo rende noto il WWF. “Subito è stato avvisato il Centro di Recupero Tartarughe Marine di Policoro, e nel giro di poche ore, ...

Animali - Capo Colonna (KR) : provvidenziale intervento del WWF per salvare un nido di tartaruga marina : Che la Calabria sia la Regione che ospita ogni anno la più elevata percentuale di nidi di tartaruga marina rispetto al resto d’Italia, è un fatto ormai accertato, da quando il Dipartimento di Ecologia dell’Università della Calabria, sulla scorta dei primi dati raccolti dal WWF locale sin dagli anni ‘80, avviò uno specifico programma di ricerca per monitorare le coste alla ricerca dei preziosi siti di riproduzione della Caretta caretta. Fu ...

Animali - Parco dei monti Sibillini : muore investita la lupa dotata di radiocollare donato dal WWF : “Ancora un lupo investito da un’auto in un Parco Nazionale: questa volta la vittima della velocità e di una strada insicura all’interno di un’area protetta è stata la lupa di nome Magica, già monitorata dal personale dell’Ente Parco Nazionale dei monti Sibillini grazie ad un radiocollare satellitare donato dal WWF Italia“: lo rende noto l’associazione ambientalista. “La lupa è deceduta il 12 luglio scorso dopo essere ...

Animali - WWF : la mattanza silenziosa degli squali nel Mediterraneo : “Oltre la metà delle 86 specie di squali, razze e chimere del Mediterraneo è minacciata e un terzo di queste è prossima al rischio di estinzione. Il preoccupante stato di questi predatori marini è un chiaro segnale della salute complessivamente precaria del Mar Mediterraneo, la cui biodiversità marina è decimata dalla pesca eccessiva, come dimostra il nuovo report di WWF lanciato oggi in vista della Giornata Mondiale degli squali“. ...

Da WWF e Societas Herpetologica Italica un appello a mettersi in regola e a non abbandonare Animali in natura : “Tra meno di due mesi, il 31 agosto, scadrà (e questa volta sono improbabili altre proroghe) il termine utile per mettersi in regola per tutti coloro che allevano animali da compagnia inseriti nell’elenco delle specie esotiche invasive varato dall’Unione Europea che dovranno denunciarne il possesso ai sensi del Decreto legislativo 230 del 15.12.2017, n. 230, con il quale la normativa nazionale è stata adeguata al regolamento UE n. ...

Animali : nascono 3 piccoli di falco pescatore nell’Oasi WWF Orti Bottagone in Toscana : Tre piccoli di falco pescatore sono nati nei giorni scorsi nell’Oasi WWF di Orti Bottagone, in provincia di Livorno. Dopo i 2 piccoli nati nella vicina Oasi di Orbetello (Gr) qualche settimana fa, sono 5 i falchi pescatori nati “sotto il segno del panda” nelle aree protette gestite dall’Associazione. “E’ un’altra bellissima notizia che ci rallegra e conferma il lavoro straordinario delle Oasi WWF per la conservazione non solo di aree di grande ...

Animali - l’allarme del WWF : “Le giraffe sono vittime di una silenziosa estinzione” : La giraffa è un simbolo conosciuto e amato, noto come l’animale terrestre più alto del Pianeta. In vista del 21 giugno, data in cui si celebra la Giornata mondiale della Giraffa, il Wwf Italia porta all’attenzione le novità che emergono dagli studi su questi Animali. Fino a pochi anni fa si pensava che esistesse una sola specie di Giraffa (la Giraffa camelopardalis), le cui popolazioni diffuse tra l’Africa orientale e ...

