Tav | l' ok dal Parlamento sbloccherà i fondi europei

Puglia - imporTavano cocaina dall'Olanda : sette arresti : Emanuela Carucci Le persone finite in manette sono anche coinvolte negli omicidi di due personaggi di spicco della mafia garganica e di due testimoni innocenti Gestivano un giro di droga proveniente dall'Olanda sette persone originarie di Barletta e Manfredonia, tra le province di Bari e Foggia.Per questo i carabinieri del comando provinciale di Bari hanno eseguito diverse ordinanze di custodia cautelare e perquisizioni nei confronti ...

ATP Montreal – Nadal - che sofferenza contro Evans : servono quasi 2 ore per accedere agli otTavi : Rafa Nadal soffre contro Daniel Evans: il tennista spagnolo ha bisogno di 119 minuti per battere il britannico Daniel Evans ai sedicesimi di finale dell’ATP di Montreal servono 1 ora e 59 minuti a Rafa Nadal per accedere agli ottavi di finale dell’ATP di Montreal. Il tennista spagnolo, numero 2 al mondo e prima testa di serie del Masters 1000 canadese in seguito al forfait di Novak Djokovic, ha dovuto sudare le proverbiali 7 camicie per avere la ...

Tav - battaglia delle mozioni in Senato. La Lega vota con il Pd. M5S : “Inciucio”. Dal governo due pareri opposti : Il Movimento 5 Stelle: «L’inciucio è servito, aprite gli occhi!». Salvini: così non si può lavorare

Sky Sport : “Ad oggi nessun segnale dal Real - il Napoli lavora su più Tavoli” : Manuele Baiocchini di Sky Sport ha fatto il punto sul mercato azzurro: “Il Napoli continua a lavorare su più tavoli: dal Real Madrid non é ancora giunta nessuna aperture per James Rodriguez. Si segue con attenzione Lozano che ha altre offerte sul tavolo e sta valutando le proposte migliori. E’ un momento di riflessione per gli azzurri in attesa di piazzare il grande colpo, possibile che il Napoli stia lavorando sottotraccia su qualche nome ...

LIVE Tuffi - Europei 2019 in DIRETTA : 6 agosto. Delusione Batki : solo sesta dalla piattaforma. Jodoin di Maria otTava. Bertocchi-Verzotto quarti nel sincro misto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.05: Ancora una Delusione, dunque, per l’Italia dei Tuffi che sta vivendo una fase clou della stagione nettamente al di sotto delle aspettative. Grazie per averci seguito e appuntamento a domani con eliminatorie e finale del metro maschile (con Tocci e Marsaglia) e la finale del sincro donne dalla piattaforma. Buona serata 18.01: Oro europeo e carta olimpica per l’ucraina ...

WTA Toronto – Maria Sharapova esce subito di scena - la russa stesa all’esordio dalla KonTaveit : Masha non riesce a superare il primo turno del torneo canadese, cedendo in tre set all’estone Kontaveit con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-4 Esordio negativo per Maria Sharapova nel torneo WTA di Toronto, la tennista russa infatti non riesce a superare il primo turno, uscendo di scena al cospetto dell’estone Kontaveit. Non basta il vantaggio iniziale a Masha per avere la meglio sulla propria avversaria, abile ad imporsi in tre set ...

Dal Dl Sicurezza Bis alla Tav - il timing della settimana parlamentare prima della pausa estiva : Percorso a ostacoli per il governo nell’ultima settimana prima della chiusura estiva delle Aule parlamentari: i gialloverdi dovranno affrontare la prova del voto di fiducia sul decreto legge Sicurezza bis e sulle mozioni Tav in Senato ma anche la nuova “sfida” del doppio tavolo sulla manovra. E non è escluso un nuovo vertice per accorciare le distanze tra Lega e M5S sulla riforma della giustizia.Si inizia con la ...

Strage in Texas : clienti nascosti sotto i Tavoli per schivare gli spari e la fuga dal centro commerciale (VIDEO) : nascosti sotto un tavolo all’interno del centro commerciale Cielo Vista di El Paso durante la sparatoria che . Le immagini video, pubblicate da un’abitante di El Paso, Sylvia Saucedo, sulla sua pagina Facebook, sono drammatiche.“Un’esperienza orribile. Non sono riuscita a parlare con il 911 perché probabilmente migliaia di altre persone stavano chiamando nello stesso momento. Fortunatamente sono riuscita a tornare ...

Spacciavano ed occulTavano droga nei pressi della stazione - scoperti e denunciati dalla GdF : Pescara - I militari appartenenti al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Pescara, hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Pescara due cittadini extracomunitari, un ghanese di anni 37 e un nigeriano di anni 33, regolari in Italia per motivi umanitari, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La denuncia scaturisce dal sequestro di circa un etto di marijuana suddiviso ...

Navigator - i campani esclusi dalla formazione : “Non vogliamo essere merce di un Tavolo politico tra Di Maio e De Luca” : “Lì ci sono i nostri colleghi, abbiamo vinto il concorso insieme a loro ma non possiamo iniziare la formazione”. Protesta di una delegazione dei 471 Navigator campani, che oggi non hanno potuto prendere parte all’avvio della formazione all’Auditorium Parco della Musica a Roma perché il presidente della Regione Vincenzo De Luca non ha ancora firmato, a differenza di tutte le altre regioni italiane, la convenzione con ...

"Io e Lucio Dalla componemmo Piazza Grande in un'ora - su una nave che ci porTava in Sicilia" : Rosalino Cellamare, in arte Ron, racconta le sue estati e la sua amicizia con Lucio Dalla in un’intervista al Corriere. Per il cantante sessantacinquenne, la musica ha sempre fatto parte della sua vita, già da adolescente cantava insieme al fratello nella sua Liguria. “Ero già un piccolo organizzatore di concerti. Io, mio fratello Italo e la chitarra facevamo un sacco di amicizie suonando e cantando in spiaggia. ...

Tommaso Cerno denunciato dal suo Pd : Tav e soldi - le accuse contro il senatore : La Tav e soprattutto i soldi spaccano il Pd. La questione nasce a Milano dove il Pd cittadino attacca in una nota il senatore dem Tommaso Cerno per la scelta di votare la mozione dei Cinquestelle contro la Tav. Una scelta «egocentrica», dicono i democratici, che non tiene conto della posizione del p

No Tav - saluti dal campeggio di Alta Felicità : Se si farà sarà il più lungo del mondo. È strano, o quanto meno è significativo che non si parli di questo aspetto. Il tunnel “di base” della nuova linea Torino-Lione sarà lungo 57, 5 chilometri cioè circa 500 metri in più dell’attuale tunnel più lungo del mondo, cioè il Gottardo. Quello della Manica è di soli 50,450 chilometri (si è visto quanto è servito a tenere unite Gran Bretagna ed Europa) Ora si parla molto dei costi. ...

I retroscena di Blogo : Tavolo tecnico convocato dalla Rai per Sanremo 2020 : Dopo le notizie di qualche mese fa rispetto alla convocazione di un Tavolo per Sanremo 2020, stavolta dovrebbe essere la volta buona per la realizzazione di una ampia discussione fra gli addetti ai lavori per il prossimo Festival di Sanremo. Secondo quanto apprende TvBlog infatti nella mattinata di martedì 30 luglio è stato convocato dall'amministratore delegato della Rai Fabrizio Salini un Tavolo tecnico per discutere dell'edizione numero 70 ...