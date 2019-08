Still There è un manageriale spaziale in cui dovrete gestire una stazione orbitale

Fonte : eurogamer

(Di giovedì 8 agosto 2019)è un gioco d'avventura psicologico sviluppato da Ghostshark ed Iceberg Interactive, il giocatore rivestirà i panni di un guardiano di un faro, solo che sarà situato su una.Parte del gioco richiederà dil'intera, risolvere impegnativi puzzle e via discorrendo, mentre l'altra parte vede come protagonista la storia di Karl (il giocatore), che pare abbia lasciato la sua famiglia dopo la perdita di una persona a lui cara. Tuttavia il gioco è anche caratterizzato da tinte più oscure che lo spingono vero il mondo del thriller psicologico.L'ambientazione diè chiaramente ispirata alla tecnologia anni 80' e a classici del genere come Alien, il nostro Karl sarà infatti supportato da una speciale IA chiamata Gorky, protagonista del trailer pubblicato poco fa.sarà disponibile a partire da dicembre su PC (Steam) e ...

