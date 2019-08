Ragusa | una rotatoria in contrada Cisternazzi

Sanità : carenza medici in ospedali Ragusani - Ammatuna 'subito conferenza sindaci' (2) : (AdnKronos) - Per il sindaco di Pozzallo si è "quasi arrivati ad una situazione di non ritorno che bisogna subito affrontare, per evitare che le comunità che noi amministriamo possono avere in futuro problemi ancora più gravi". "Non vogliamo minimamente pensare che un solo servizio di emergenza-urge

Sanità : carenza medici in ospedali Ragusani - Ammatuna 'subito conferenza sindaci' : Palermo, 6 ago. (AdnKronos) - Convocare la conferenza dei sindaci della provincia di Ragusa per discutere della "drammatica carenza di organico" negli ospedali dell'area iblea. Ad avanzare la richiesta al sindaco di Ragusa Giuseppe Cassì è il primo cittadino di Pozzallo Roberto Ammatuna. Sulla scia

Incendio Ragusa - a fuoco autocarro in una demolizione FOTO : Incendio a Ragusa, a fuoco un autocarro presso una demolizione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco

Scontro sulla Ragusa-mare - morta una donna : Non ce l'ha fatta una delle persone coinvolte nell'incidente stradale avvenuto sulla Ragusa-mare in c.da Palazzola. Si tratta di una donna di 66 anni

Marina di Ragusa - una via intitolata a Giorgio Tidona : A Marina di Ragusa una via intitolata al poliziotto Giorgio Tidona. Fu fucilato nell'isola di Ugliano

Ragusa - tre arresti per maltrattamenti ad anziani in casa di riposo : “Mi fai schifo - puzzi come una bestia - ti ammazzo” : “Animale”, “capra” ed ancora “mi fai schifo”, “puzzi come una bestia”, “sei pazza”, “scema, incrasciata (sporca ndr)”. Sono solo alcuni degli insulti registrati dagli investigatori delle tre donne arrestate all’alba di oggi dalla Polizia di Stato di Ragusa in una casa di riposo. Le destinatarie di quegli insulti sono le donne ospiti della casa di riposo, molte delle quali ...

L'Aido ha a Ragusa una nuova sede : Una nuova sede per l’AIDO di Ragusa. Da ieri l'associazione ha avuto consegnati ufficialmente i nuovi locali di Piazza Pola, a Ragusa Ibla

Defaillance al Consiglio Comunale di Ragusa - accuse del M5S : La maggioranza non riesce a garantire il numero legale in Consiglio Comunale a Ragusa, accuse del gruppo Movimento 5 Stelle

Scomparve una notte di 7 anni fa : Roberta Ragusa uccisa dal marito che distrusse il corpo : Antonio Logli si trova nella casa circondariale livornese 'Le Sughere: dopo la condanna definitiva ha trascorso la notte in carcere relativamente tranquillo, ma ribadendo di essere innocente. La sua detenzione è appena agli inizi: l'uomo, 56 anni, deve scontare 20 anni di reclusione per aver ucciso la moglie Roberta Ragusa e distrutto il cadavere mai trovato. Intorno alle 21 e 30, infatti, dopo una Camera di Consiglio durata 11 ore, la ...