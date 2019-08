Ragazzi investiti a Bergamo | la difesa di Matteo Scapin al gip | “Sono andato nel panico”

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 8 agosto 2019) Dice di aver sentito un rumore, un tonfo e di essere “nel panico” pensando addirittura a un colpo di pistola. Così, come riportano alcuni giornali, si è difeso davanti al giudice per le indagini preliminari che ieri ha deciso di disporre gli arresti domiciliari derubricando il reato da omicidio volontario in omicidio stradale come contestato dalla procura. L’indagato, che con la sua Mini ha provocato la morte di Luca Carissimi eFerrari, 21 e 18 anni, che erano in sella a una Vespa, si è difeso fornendo la sua versione dei fatti. L’uomo, il cui tasso alcolemico era quasi tre volte superiore a quello consentito per legge, ha dichiarato di essere stato accerchiato e picchiato durante la lite e di aver accelerato senza essersi accorto di aver fatto cadere i due giovani. Una versione che il giudice, che lo considera “socialmente ...

