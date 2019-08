Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 8 agosto 2019) In due mesi di manifestazioni di piazza a, la polizia ha arrestato oltre 500 persone e ha sparato quasi 2000 colpi di gas lacrimogeni. Il conto non l’hanno tenuto gli attivisti ma Forbes. Iniziate pacificamente, con centinaia di migliaia di persone che hanno invaso le vie centrali della città, nelle ultime settimane di luglio, le azioni dei manifestanti si son fatte sempre più cruente arrivando a occupare, e danneggiare, il Legislative Council, il parlamentino quasi democratico che governa una delle zone più ricche del mondo. Dal centro del potere istituzionale, i manifestanti si sono poi spostati a uno dei centri del potere economico, l’aeroporto. Nel momento in cui la Governatrice Carrie Lam ha invitato tutti ad agire nel rispetto della legge, uno sciopero dei funzionari pubblici ha bloccato l’erogazione di servizi alla ...

nunziarusso4 : RT @HuffPostItalia: Quanto durerà la resistenza a Hong Kong? - HuffPostItalia : Quanto durerà la resistenza a Hong Kong? - ZettiGiuliano : Son curioso di sapere quanto durerà questa ipocrita pantomima tra il PD e Renzi. Siamo al punto che non solo mancan… -