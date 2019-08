Mark Caltagirone | Valeria Marini | “Credo a Pamela Prati | ci hanno provato anche con me”

Pamela Prati dopo Mark Caltagirone : ‘Pamela non esiste più - oggi sono Paola Pireddu’ : C’era una volta Pamela Prati, poi è arrivato Mark Caltagirone e lo tsunami mediatico che ne è seguito ha travolto la showgirl, che oggi decide di ripartire da Paola Pireddu, il suo nome di battesimo: “oggi sono Paola Pireddu. sono caduta e ho provato a rialzarmi. Non è stato semplice e tuttora non lo è, ma quella Pamela non esiste più, e son dovuta tornare a essere Paola per trovare la forza e rimettermi in piedi. Paola è un nome ...

Pamela Prati e il caso Mark Caltagirone/ "La morte di mia sorella mi ha provato e..." : Pamela Prati e il caso Mark Caltagirone: "La morte di mia sorella mi ha provato, sono inciampata nella fragilità". Le ultime notizie sulla showgirl.

L'estate da single di Pamela Prati dopo l'affaire Mark Caltagirone : “Il silenzio dei suoni che preferisco sono la voce del vento e del mare”. Pamela Prati ha scelto il silenzio in questa estate 2019. dopo l’affaire Mark Caltagirone che l’ha vista protagonista su giornali e talk televisivi, la showgirl parla solo attraverso i social. E lo fa postando scatti dalle vacanze, rigorosamente in Italia (ha paura dell’aereo, ndr), mostrandosi più bella che mai. E rispolverando anche scatti di qualche anno fa.\\ Pamela ...

Mark Caltagirone sono io : Questo articolo è stato pubblicato sul numero 31-32 di «Vanity Fair», in edicola fino al 14 agosto. C l’avevo incontrata su Facebook: una richiesta di amicizia, alcuni contatti in comune, amici da social network, come dire: gente che non conosci davvero. Ma qualche nome era noto (autori di libri, altri giornalisti) così avevo schiacciato «accetta». Aveva subito cominciato a commentare in modo brillante alcuni miei post, a farmi un mucchio di ...

E’uscito il libro su Mark Caltagirone e Pamela Prati : È in libreria “Prati-gate”, il libro sul caso Mark Caltagirone. La più grande fake news dell’anno, diventata un’inchiesta giornalistica. Inchiesta legata solo apparentemente al mondo del gossip. Dopo mesi di ricerche, dopo una ricostruzione minuziosa dei fatti, ecco un nuovo punto di vista su una vicenda che ha catalizzato per mesi l’attenzione del pubblico e dei mass media in Italia e all’estero. Nelle pagine saranno svelati aneddoti mai ...

Eliana Michelazzo e la verità su Mark Caltagirone : «Pamela Perricciolo mi ha detto che era un pentito» : È passato ormai del tempo, ma si continua a parlare del caso (oramai risolto) del fantomatico e inesistente imprenditore Mark Caltagirone, che doveva sposare Pamela Prati. Sul giallo...

Pamela Prati la finta storia Mark Caltagirone diventa un film : Alla fine tutto il gossip tra Pamela Prati e Mark Caltagirone, è diventato un film dal titolo: “Mark Caltagirone: una storia italiana”. Il film arriva dopo il libro su cui sta lavorando l’agente della Prati Eliana Michelazzo, anche lei coinvolta nella vicenda. Lo riferisce il giornale di gossip “Novella 2000”. Il cortometraggio è diretto da Gianni Ippoliti. La prima proiezione arriverà il 23 luglio, durante le ...

Eliana Michelazzo : "Pamela Perricciolo mi disse che Mark Caltagirone era un pentito... Credevo a tutto quello che mi diceva" : Eliana Michelazzo, una delle protagoniste del cosiddetto Prati-Gate, ha aggiunto altri, ennesimi, dettagli inediti riguardanti la vicenda in un'intervista concessa al sito Fanpage.Prima di concentrarsi, però, sullo scandalo che ha animato gran parte dei talk show televisivi andati in onda la scorsa primavera, Eliana Michelazzo ha parlato delle sue attuali condizioni economiche che, dopo aver perso praticamente tutto il lavoro legato ...

Eliana Michelazzo : “Pamela Perricciolo mi disse che Mark Caltagirone era un pentito” : A due mesi dalla confessione resa a Live – Non è la D’Urso sul caso del matrimonio tra Pamela Prati e Mark Caltagirone, Eliana Michelazzo racconta a Fanpage.it di stare vivendo un momento complesso: solo pochi giorni fa avrebbe ricevuto una comunicazione che fa riferimento alla sospensione di una serie di pagamenti legati a questa storia raccontata in tv. E oggi denuncia: “Sono al limite, ho smesso di guadagnare”.Continua a leggere