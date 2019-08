Juventus | la giornata di Dybala alla Continassa | un gol da capitano | forse l' ultimo

Calendario Serie A - seconda giornata in tv : Milan-Brescia su Dazn - Juventus-Napoli su Sky : Il programma della 2ª giornata del campionato di Serie A è stato definito. La Lega Calcio ha diramato gli orari di anticipi e posticipi del secondo turno, che nei giorni compresi fra il 30 agosto e il 1° settembre sarà ricco di big match. Il sorteggio del Calendario ha regalato degli incrocio interessanti, tra cui spiccherà la sfida che ha caratterizzato le ultime stagioni, ovvero, Juventus-Napoli. I campioni d’Italia in carica da 8 anni, ...

Anticipi e posticipi Serie A - Parma-Juventus apre il campionato : la prima e la seconda giornata e le dirette tv : Sono stati decisi Anticipi e posticipi per le prime due giornate del campionato di Serie A, saranno i campioni d’Italia della Juventus ad aprire i battenti sabato 24 agosto alle 18, saranno di scena al Tardini per affrontare il Parma di mister D’Aversa. In serata, alle 20.45, Fiorentina-Napoli, mentre domenica 25 i due posticipi saranno Udinese-Milan alle 18 e Inter-Lecce alle 20.45. La seconda giornata si aprirà venerdì 30 ...

Napoli calendario campionato Serie A 2019-20/ Juventus 2giornata - Lazio alla fine! : Napoli, calendario campionato Serie A 2019-2020 sorteggiato oggi: Fiorentina alla 1giornata di campionato, poi la Juventus. Inter e Lazio alla fine.

Calendario Serie A - il sorteggio live : la prima giornata - la Juventus inizia a Parma : Grande attesa per il sorteggio valido per il campionato di Serie A, si avvicina l’inizio di una stagione che si preannuncia scoppiettante. Tutti a caccia della Juventus, i bianconeri sono ancora una volta i netti favoriti alla vittoria finale ma Napoli ed Inter si sono rinforzate nettamente e sono pronte a lottare. Si preannuncia scoppiettante anche la corsa alla corsa Champions League, in corsa anche l’altra squadra di Milano, ...

Calcio - Serie A 2019-2020 : svelato il calendario. Seconda giornata da urlo con Juventus-Napoli e il derby di Roma : E’ stato il giorno della compilazione del calendario di Serie A 2019-2020 di Calcio. Nelle sede di Sky Sport a Milano sono stati definiti tutti gli incroci del 90° campionato italiano che vede la Juventus, campione in carica, grande favorita della vigilia. Bianconeri con tante novità nell’annata che sta per partire, con Maurizio Sarri in panchina, e le rivali Inter, Napoli, Roma, Lazio e Milan, desiderose di farsi valere e regalarsi ...

Mercato Juventus : scambio di terzini in chiusura in giornata con la Roma : SSecondo Sky Sport, è in corso ed è destinata a chiudersi in giornata la trattativa tra Juventus e Roma per uno scambio clamoroso tra terzini. Alla Juventus arriverebbe il terzino sinistro classe 1999 Luca Pellegrini, reduce dal prestito a Cagliari la scorsa stagione e da un ottimo campionato. Mercato Juventus : scambio di terzini in […] More

Juventus - De Ligt sarebbe ad un passo : oggi potrebbe essere la giornata decisiva : La Juventus in queste giorni è al lavoro per regalare a Maurizio Sarri una squadra ancora più forte. I fronti principali sui quali sta lavorando Fabio Paratici sono due ovvero Matthijs De Ligt e Adrien Rabiot, ma nelle ultime ore si è scoperto che la dirigenza juventina starebbe pensando anche ad un clamoroso ritorno di Gigi Buffon. Il portiere dovrebbe tornare a Torino per fare il vice di Wojciech Szczesny. Buffon alla Juve potrebbe trovare ...

Calciomercato - le notizie di oggi – La chiave per sbloccare de Ligt - il nome nuovo per la Juventus - le altre trattative di giornata : Calciomercato oggi – Si è conclusa un’altra giornata di Calciomercato. Anche se non si è ancora entrati ufficialmente nella sessione estiva, le trattative e i rumors iniziano a susseguirsi. Le notizie di Calciomercato più importanti di oggi. LA chiave PER DE Ligt – Dopo la presentazione di Maurizio Sarri la Juventus si prepara a tuffarsi massicciamente sul mercato con l’intenzione di costruire una squadra ancora più forte ...