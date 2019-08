Il revival di Beverly Hills BH90210 avrà una seconda stagione?

Quanta (bella) nostalgia nel revival di «Beverly Hills 90210» : Il nuovo Beverly Hills 90210Il nuovo Beverly Hills 90210Il nuovo Beverly Hills 90210Il nuovo Beverly Hills 90210Il nuovo Beverly Hills 90210Il nuovo Beverly Hills 90210Il nuovo Beverly Hills 90210Il nuovo Beverly Hills 90210Il nuovo Beverly Hills 90210La sigla è uguale identica, stessa musica e stesse inquadrature. Ci vuole il primo piano di Andrea Zuckerman ovvero Gabrielle Carteris per vedere le rughe e quindi capire che no, non siamo tornati ...

Beverly Hills 90210 - anticipazioni trama prima puntata del revival : L’attesa è finita: mercoledì 7 agosto arriva su Fox BH 90210, il revival di Beverly Hills 90210. I fan della mitica serie anni ’90 sono in fibrillazione e non vedono l’ora di ritrovare i loro beniamini uno al fianco dell’altro, ad eccezione di Luke Perry, alias Dylan, scomparso all’improvviso il marzo scorso e che verrà omaggiato nel corso dei 6 episodi previsti. Benché non sia ancora stata annunciata ...

Beverly Hills 90210 - 5 episodi da ricordare prima del revival : Il 7 agosto sulla rete americana Fox debutterà Bh 90210, il revival metatelevisivo di Beverly Hills 90210. La serie cult degli anni Novanta, conclusasi nel 2000, è andata avanti per 10 stagioni, definendo praticamente un’epoca. Ora i suoi attori, che hanno interpretato personaggi indimenticabili come Brandon, Brenda, Kelly, David, Donna e Steve, si ritrovano per interpretare delle versioni esagerate di loro stessi (con la sola eccezione ...

Gabrielle Carteris accusata di truffa : Andrea di Beverly Hills 90210 nei guai a pochi giorni dal debutto del revival : Brutte notizie per Gabrielle Carteris, Andrea di Beverly Hills 90210, che proprio nei giorni in cui ha ripreso il suo ruolo per il revival della serie, si è vista piovere addosso le accuse di truffa. Secondo quanto riporta Variety sembra che l’attrice, presidente del sindacato SAG-AFTRA, avrebbe violato le regole sindacali nella campagna per la sua rielezione. Proprio in questi giorni si sta tenendo la compagna per l'elezione a presidente del ...

Il cast di Beverly Hills racconta il revival BH90210 nel nuovo promo con scene inedite (video) : “L’avventura di una vita” : A poche settimane dal debutto su Fox, il cast di Beverly Hills racconta il revival BH90210 nel nuovo "first look promo" in cui per la prima volta sono gli attori a raccontare cosa vuol dire questa grande operazione nostalgia. "BH90210 ci riporta tutti insieme" apre l'interprete di Brenda Shannen Doherty, che è stata l'ultima a sposare il progetto, decidendo di farne parte dopo la morte di Luke Perry. La reunion dei protagonisti del cult ...

Le foto ufficiali e il nuovo video trailer del revival di Beverly Hills - tutti insieme al Peach Pete tra selfie e romanticismo : A poche settimane dal debutto su Fox negli Stati Uniti, previsto il prossimo 7 agosto, arrivano le prime foto ufficiali del revival di Beverly Hills, insieme ad un nuovo video trailer che mostra tutti i protagonisti nuovamente insieme in questa sorta di finto reality in cui gli attori si incontrano per progettare un eventuale ritorno in tv della serie che li ha resi famosi negli anni '90. Il progetto inizia a prendere forma sotto gli occhi ...

Beverly Hills - nel revival arrivano anche mamma Walsh e Emily Valentine : La marcia di avvicinamento al 7 agosto, la data segnata in rosso da ragazzi e ragazze cresciuti negli anni '90 ma anche da tutti i fan del mondo di Beverly Hills, prosegue a ritmi serratissimi. Tra novità di cast e nuovi promo non passa giorno in cui non ci sia modo di parlare di BH90210, i sei episodi sperimentali a metà tra il reality, la fiction, il revival e il reboot di Beverly Hills 90210.Tante notizie ma senza ancora quella più ...