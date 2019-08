Il bis-Conte dimezzato

Sicurezza bis - Mattarella firma il decreto ma rileva due criticità : “Rilevanti perplessità”. E invia una lettera a Conte - Fico e Casellati : Sergio Mattarella ha firmato il testo che converte in legge il decreto Sicurezza bis, ma ha rilevato nel provvedimento patrocinato dalla Lega due criticità. Il Presidente della Repubblica ha Contestualmente inviato una lettera al presidente del Consiglio Giuseppe Conte e ai presidenti delle Camere, Roberto Fico ed Elisabetta Casellati. I Contenuti del decreto “appena promulgato sono stati, in sede di conversione, ampiamente modificati dal ...

Dl Sicurezza bis - Mattarella promulga la legge ma invia lettera a Conte - Casellati e Fico : Il presidente della Repubblica promulga il decreto Sicurezza bis, ma evidenzia due criticità, chiedendo pertanto un nuovo intervento normativo. Le perplessità espresse dal Colle sono state evidenziate in una lettera inviata ai presidenti del Senato, Maria Elisabetti Alberti Casellati, della Camera, Roberto Fico, e al premier Conte.Continua a leggere

Sicurezza bis - Mattarella firma il dl ma rileva due criticità. Lettere a Conte - Fico e Casellati : Sergio Mattarella ha firmato il testo che converte in legge il decreto Sicurezza bis, ma ha rilevato nel provvedimento patrocinato dalla Lega due criticità. Il presidente ha Contestualmente inviato una lettera al presidente del Consiglio Giuseppe Conte e ai presidenti delle Camere, Roberto Fico ed Elisabetta Casellati. L'articolo Sicurezza bis, Mattarella firma il dl ma rileva due criticità. Lettere a Conte, Fico e Casellati proviene da Il Fatto ...

Matteo Salvini - Augusto Minzolini : "Ecco la vera ragione del nervosismo di Salvini". Conte-bis in arrivo? : "Matteo Salvini ora punta alle elezioni in primavera e per lui sarebbe difficile mettere in piedi un Conte bis ora e, poi, togliergli la fiducia tra qualche mese. Il nervosismo del vicepremier leghista nasce proprio dalla consapevolezza che si sta complicando la strada per le urne nel 2020" spiega A

Decreto Sicurezza bis - verso il voto definitivo in Senato : Conte potrebbe porre la fiducia : Decreto Sicurezza bis verso l'approvazione definitiva in Senato: il presidente del Consiglio Giuseppe Conte potrebbe chiedere un voto di fiducia oggi. I numeri sono però incerti: i Senatori pentastellati dissidenti potrebbero non votare la fiducia, mandando sotto la maggioranza giallo-verde. In soccorso della Lega potrebbero arrivare i Senatori azzurri vicini a Giovanni Toti.

Sondaggi elettorali IPSOS : crisi di governo - italiani vogliono Conte-bis : Sondaggi elettorali IPSOS: crisi di governo, italiani vogliono Conte-bis Nonostante ci si approssimi alla chiusura delle attività parlamentari (con le sessioni del 6 e del 7 agosto a palazzo Madama), continuano incessanti le discussioni su vita e morte (ovvero, crisi di governo) dell’esecutivo. In uno degli ultimi Sondaggi elettorali e politici di IPSOS, si rileva l’opinione degli italiani su questo tema. Il governo gialloverde ...

Migranti - Von der Leyen : “Nuovo patto - ma solidarietà non è unilaterale. Ue unita ha bisogno di Italia forte”. Conte : “Superare Dublino” : “Intendo proporre un nuovo patto per le migrazioni e l’asilo, abbiamo bisogno di una nuova soluzione”. A rivendicarlo, a margine di un bilaterale con il premier Giuseppe Conte a Palazzo Chigi, la presidente eletta della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. “Vogliamo che le nostre procedure siano efficaci, efficienti ma anche umane. Non è un compito facile, ma abbiamo capito tutti che non esistono soluzioni facili. ...

Conte-bis con M5S - Pd e metà Fi Il piano del Colle in caso di crisi : Ormai non sembra più una questione di se ci sarà la crisi di governo, bensì di quando ci sarà. Il vice-segretario della Lega Andrea Crippa lo ha detto senza mezzi termini in un'intervista ad Affaritaliani.it: "Stanno preparando l'ammucchiata contro di noi... Segui su affaritaliani.it

Conte : "Bendare un indagato è reato. Non bisogna cavalcare l'onda emotiva" : "Non c'è nessun dubbio che la vittima di questa tragedia sia il nostro carabiniere, il nostro Mario. Invito tutti a considerare, tuttavia, che bene ha fatto l'Arma a individuare il responsabile di questo improprio trattamento e a disporre il suo immediato trasferimento". In un post su Facebook, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte parla della foto che ritrae, bendato e ammanettato, uno dei ragazzi americani arrestati, invitando a "non ...

Decreto sicurezza bis - fronda M5S In 17 non votano e Fico lascia l’Aula Salvini e Di Maio «capi» : segnale a Conte : Conte: «Non certo maggioranze». Salvini: «Cosa dice il premier mi interessa meno di zero». Tra i Cinque Stelle cresce l’insofferenza dopo il via libera alla Tav

Decreto sicurezza bis - malcontento nel M5s : in 17 non votano - Fico esce dall’Aula : Il presidente della Camera, Roberto Fico, lascia l'Aula. La deputata Doriana Sarli annuncia il suo voto contrario. Altri 17 deputati del Movimento 5 Stelle risultano essere assenti alla votazione. È quanto successo durante il voto a Montecitorio sul Decreto sicurezza bis, fortemente voluto da Matteo Salvini ma criticato da alcuni esponenti M5s.Continua a leggere